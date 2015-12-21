Москва, 21 декабря, 2015, 19:03 — ИА Регнум. К Новому году в Москве откроют выставку ледяных скульптур. Как заявил 21 декабря корреспонденту ИА REGNUM скульптор проекта «Ледовая Москва. В кругу семьи» Павел Мыльников, на входной площади Парка Победы в специальных шатрах, поддерживающих морозную температуру, находятся порядка 20 ледяных айсбергов высотой 5−8 метров. Из ледяных плит будут создаваться точечные копии достопримечательностей столицы: Кремль, Большой театр, МГУ, Триумфальная арка и другие.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ледяная скульптура с логотипом ИА REGNUM. Автор Вадим Полин

«Это конечно рекордное событие, такого еще не было! Чтобы такой высоты такие фигуры были установлены — этого нигде не было. Особенно с такой температурой воздуха. Конечно, лед плавится, лед «плачет» при плюсовой температуре, но мы его активно заматываем пленками по много слоев, — таким образом мы его спасаем», — сообщил Мыльников.

Скульптор отметил, что из-за аномально теплой погоды в столице открытие проекта отложили до 30 декабря. Изначально планировалось, что экспозиция будет работать с 25 декабря по 10 января.

По словам Мыльникова, над одной ледяной фигурой трудятся 5 скульпторов в течение 4−5 дней. Всего с ледяными глыбами, которые были привезены из Екатеринбурга и Байкала, работают порядка 65 мастеров, уточнил он. «Мы приняли рекордное количество льда в этом году. Каждый блок весит около 120 кг. В общей сложности где-то 800 тонн льда мы сюда привезли в течение 3-х недель», — пояснил он.

Кроме того, в рамках пресс-показа проекта скульптор из Хабаровска Вадим Полин создал ледяную скульптуру специально для ИА REGNUM.

«Нам достался блог с шугой. Шуга — это просто налипший снег, который со временем превратился в лед и он белый. Поэтому мы можем сделать двухцветный лед. Буква будет белой, а фон прозрачным. Данная технология позволяет сохраниться скульптуре дольше», — сообщил Полин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, синоптики заявили, что из-за аномально теплой погоды, пришедшей в столичный регион, был побит температурный рекорд.

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Так, 21 декабря в Москве столбик термометра показывает до +9 градусов тела. Ранее специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина сообщала, что похолодание возможно только к концу рабочей недели. Отметим, что из-за потепления в городе начала таять самая большая ледяная горка, открытие которой состоялось 18 декабря недалеко от стен Кремля.