Симферополь, 21 декабря, 2015, 14:46 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов объяснил, что все его слова о недостатке финансирования направлены на скорейшее решение проблем республики, и призвал не искать скрытого смысла в его публичных заявлениях. Так он прокомментировал появившиеся в СМИ публикации о недовольстве руководством Крыма со ссылкой на неназванный (анонимный) источник, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Не могу комментировать в данном случае выступления каких-то анонимных деятелей. От реальных источников из правительства каких-то официальных сообщений не поступало. На мой взгляд, мы обозначили чётко проблему, не ища крайних и не обозначая виноватых. Если кто-то чувствует себя глубоко обиженным, то, наверное, так чувствуют себя только те люди, которые на самом деле провалили программу», — заявил Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что правительство Крыма обо всех проблемах говорит «открытым текстом» на заседаниях Совмина, Крым не идеализирует работу чиновников, слабые стороны известны. «Но тем не менее сегодня по факту ряд проектов не выполнен и сроки сорваны», — констатировал он.

Сергей Аксёнов призвал критиков «успокоиться» и не искать скрытый смысл в своих словах о несвоевременном финансировании мероприятий ФЦП. «Надо искать пути выхода, поэтому подводных течений в этом заявлении нет — пусть все штатные метатели дерьма успокоятся. Если мы будем думать о том, как замолчать проблемы с тем, чтобы кого-то не обидеть, ответственного за реализацию какой-нибудь программы, мы тогда в тупик зайдем и ничего не решим».

Как сообщало ИА REGNUM, на брифинге в Москве после круглого стола «Крым и вызовы для России. Развитие в условиях санкций» глава Крыма Сергей Аксёнов заявил: «По ФЦП в 2015 году должны были освоить 15 млрд руб. Сегодня уже декабрь, на сегодня еще ни одной копейки, при том, что три раза согласовывались планы, графики, наименования мероприятий и нашими должностными лицами, и всеми без исключения федеральными, включая согласования всех просьб федеральных министерств. До 15 июня мы график и согласовали, и провели постановление правительства по этому поводу». По его словам, в 2015 году Крым направил все документы по 174 объектам ФЦП в федеральные органы власти. А в Минэкономразвития правильность этих документов так и не проверили.

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Неназванный источник в правительстве РФ заявил, что в правительстве резко отреагировали на заявления главы Республики Крым Сергея Аксенова, фактически обвинившего российские власти в срыве запланированных на 2015 год мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». По словам источника, 18 сентября из федерального бюджета было перечислено 2,77 млрд рублей на проектирование строительства 139 объектов ФЦП в Крыму и Севастополе, причем Крым из этой суммы получил 1,98 млрд рублей, однако на данный момент органами местной власти контракты заключены только на 308 млн рублей. Кроме того, 15,7 млрд рублей из предусмотренных федеральным бюджетом средств, выделенных на развитие полуострова, были перенесены на 2016 год по предложению самого руководства республики.

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