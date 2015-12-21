Бостон, США, 21 декабря, 2015, 03:55 — ИА Регнум. Яростный поклонник «Звездных войн» Оги Хеннинг, именующий себя Лордом Ситхов, избил до потери сознания Джонатона Хэммеля за то, что тот в день премьеры седьмого эпизода картины, 17 декабря, выходя из кинотеатра, выкрикивал спойлеры о содержании только что посмотренной им картины. Об этом пишет The Huffington Post. Материал в издании вышел под подзаголовком «Зафиксирован первый случай настоящей смерти от светового меча».

Цитата из к/ф «Звёздные войны: Пробуждение силы», реж Джей Джей Абрамс. 2015. США Робот-милашка молчит о сюжете фильма

«Ты разрушил мою жизнь! Ты не понимаешь, что натворил!», — выкрикнул 35-летний Хеннинг и набросился на Хэммеля.

Мужчина продолжал избивать обидчика до тех пор, пока тот мог двигаться. Несколько присутствующих при этом зрителей в костюмах джедаев попытались вызвать Хенинга на дуель, но ей помешали состояться подоспевшие сотрудники администрации кинотеатра приехавшая позже полиция. От полиции до сих пор не поступило официального заявления по поводу ЧП. Задержанный «Лорд Ситхов» отпущен.

Как сообщает The Huffington Post, «Лорд Ситхов» избил другого поклонника «Звездных войн» за раскрытие главных интриг седьмого эпизода, в том числе, о смерти одного из главных персонажей картины.

ИА REGNUM напоминает, что аналогичный случай произошёл в Бейкерсфилде (Калифорния), где ещё одного любителя рассказывать о событиях фильма избили зрители в костюмах персонажей «Звёздных войн». Очевидцы даже не пытались остановить нападавших, они, напротив, поддерживали их морально и советовали, как действовать дальше.