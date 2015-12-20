Москва, 20 декабря, 2015, 21:54 — ИА Регнум. Страны Запада не проявляют желания содержать Украину. При этом финансовую нагрузку, увеличивающуюся из-за долгов Киева, хотят переложить на Россию. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в интервью, которое вошло в документальный фильм «Миропорядок» телеканала «Россия-1» (ВГТРК).

Иван Крамской. Неизвестная. 1883

«Содержать Украину никто не хочет, — говорит российский лидер. — Ну что это миллиард дадут, два, пообещают гарантии какие-то. При этом еще хотят переложить нагрузку финансовую на Россию: и кредиты не хотят возвращать, хотя мы предложили очень хороший, комфортный, на мой взгляд, вопрос решения задолженности».

Путин напомнил, что на саммите в Анталье предложил реструктурировать долг Украины, разбив выплаты на 3 год, но при условии, если поручителями этого соглашения выступят США или ЕС. Однако западные партнеры не захотели давать гарантии.

«Не хотят даже разделять этот риск, — сказал Путин. — Значит что: не верят в кредитоспособность Украины и стабилизацию ее экономики. Это очень плохой сигнал».

Говоря об изменениях правил МВФ, президент РФ заявил, что таким образом финансовая нагрузка ложится на все международное сообщество.