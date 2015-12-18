Вильнюс, 18 декабря, 2015, 17:33 — ИА Регнум. Министерство обороны обновило выпущенное весной этого года и привлекшее большое внимание общества издание «Что мы должны знать о подготовке к чрезвычайным ситуациям и военному времени», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 декабря. Сокращенное издание, дополненное иллюстрациями, сегодня было представлено в Министерстве обороны.

Иллюстрации из брошюры «Что мы должны знать о подготовке к чрезвычайным ситуациям и военному времени»

В презентации издания «Что мы должны знать о подготовке к чрезвычайным ситуациям и военному времени» приняли участие министр обороны Юозас Олекас, иллюстрировавший издание художник Илья Березницкас и ответственный редактор заместитель директора Департамента оборонной политики и планирования при Министерстве обороны Каролис Алекса.

Новое издание подготовлено с учетом замечаний, комментариев и предложений, полученных после презентации первого издания, появившегося в начале 2015 года, отмеча. т в ведомстве.

Второе издание книги намного короче, в нем представлены только практические советы и связанная с ними информация.

Новая книжечка меньшего формата, она легко умещается в кармане. Текст иллюстрирован веселыми картинками, автор которых — известный литовский режиссер анимационного кино, художник Березницкас, по этому правила поведения во время войны должны понять даже дети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Литвы неоднократно публично заявляли об угрозе «нападения на Литву России». В связи с этим в Литве даже была возвращена воинская повинность.

В январе Министерство обороны Литвы представило брошюру под названием «Что мы должны знать о подготовке в случае экстремальной ситуации или войны». Во время презентации издания, глава Минобороны Литвы Юозас Олекас не скрывал, что идея обучить население в случае войны связана с «агрессией России», возможном нападении на Литву, и в целом с ситуацией на Украине.

В июле аналогичную брошюру выпустило и МВД Литвы. Если начнется военный конфликт, то жители Литвы должны позаботиться не только о продуктах питания, запасах воды, одежде, но и о фотографиях близких. Помимо этого, жители должны знать, что с близкими людьми нужно общаться при помощи коротких сообщений, а не звонков. Об этом в июне объявили авторы кампании 72 valandos («72 часа») — брошюры о поведении мирного населения во время войны.