Москва, 18 декабря, 2015, 15:19 — ИА Регнум. Начальник информационно-аналитической службы отдела службы безопасности полетов авиации ВС РФ полковник Андрей Семенов заявил, часть данных с бортового самописца российского Су-24, сбитого турецкими ВВС в Сирии, может быть утрачена из-за повреждения плат.

structure.mil.ru Су-24М

В ходе брифинга, транслировавшегося в эфире телеканала «Россия 24», он уточнил, что деформация плат установлена внешним осмотром. «Все вы видите, что, к сожалению, платы немного разрушены», — сказал Семенов.

Сколами повреждены три из восьми микросхем на верхней плате. Это свидетельствует о том, что полетная информация на них отсутствует. «Рентгенография позволит обнаружить повреждения и трещины на всех 16 микросхемах модуля», — уточнил Семенов.

Принято решение провести рентгеноскопию каждого блока памяти бортового самописца. Модуль памяти помещён в сейф, он опечатан с участием международных представителей. Как сообщало ИА REGNUM, представитель Минобороны РФ на спецбрифинге 18 декабря заявил о начале вскрытия «черного ящика» сбитого Турцией российского Су-24 в Сирии. 19 декабря планируется выполнить анализ и обработку полетной информации, а в понедельник, 21 декабря, будет организовано информирование о результатах работы.