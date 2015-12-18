Москва, 18 декабря, 2015, 11:48 — ИА Регнум. В выходные 19 и 20 декабря в Москве вновь установится аномально теплая погода — будет сыро и ветрено, заявила 18 декабря корреспонденту ИА REGNUM специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. По прогнозам синоптиков, зимний режим погоды начнет устанавливаться только к концу следующей недели.

Цитата из м/ф «Двенадцать месяцев». реж Иван Иванов-Вано, Михаил Ботов. 1956. СССР Двенадцать месяцев мультфильм.jpg

«В московском регионе немного похолодало. Выпал пушистый снег. Сейчас погода перестраивается на осенне-весенний режим. Надвигается мощный циклон с Атлантики», — сообщила Паршина.

Специалист Гидрометцентра РФ отметила, что в субботу, 19 декабря, температура повысится до +5 градусов, ветер юго-западный с порывами до 10м/с, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью столбик термометра покажет покажет от — 2 до — 4 градусов, выпадет мокрый снег, местами гололед, метель. В воскресенье, 20 декабря, днем ожидается температура от +4 до +6 градусов, ночью от +2 до +4 градусов, ветер юго-западный 5−10 м/с.

«Не исключено, что 20 декабря будет превышен рекорд превышения температуры в Москве за всю историю метеонаблюдений», — сообщила она.

Паршина также сообщила, что в понедельник, 21 декабря, днем столбик термометра покажет до +10 градусов тепла. «Такая погода продержится всю неделю. Только в середине недели ночная температура может быть слабоотрицательная. И к концу недели температура приблизится к нулю градусов», — добавила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в первые дни декабря в столице было аномально тепло. Специалисты Гидрометцентра РФ сообщали, что погода в первом месяце зимы будет меняться под влиянием атлантического циклона. «Зима вернется соответственно народным приметам. К следующим выходным, к 18 декабря днем температура будет до — 8 градусов», — сообщала Паршина.