Вашингтон, 18 декабря, 2015, 11:00 — ИА Регнум. Американский космонавт Скотт Келли, который сейчас находится на борту МКС, выполняя исследовательскую миссию, поделился, что с нетерпением ожидает просмотра последнего, седьмого эпизода «Звездных войн». Об этом он написал в своем Instagram.

www.instagram.com/p В ожидании

«Нет связи для «Звездных войн», но мы будем ждать их на борту МКС. Будет он скоро. Терпение иметь надо, падаваны!», — в стиле мастера Йода заговорил астронавт.

Пользователи поддержали космонавтов, которые не смогли в день премьеры увидеть последнюю картину из серии «Звездных войн». Так, the4brownbears пишет: «Фильм был потрясающий. Стоит подождать!».

Пользователь под ником sandiehare, в свою очередь, обратил внимание на более невероятное путешествие, в котором космонавты находятся сейчас:

«Звездные войны» не могут сравниться с вашим путешествием, ваши фотографии потрясающие!».

Ранее ИА REGNUM сообщало, в понедельник, 14 декабря, в США состоялась премьера киноленты Джей Джей Адамса «Звездные войны: пробуждение силы». В России первый показ прошел в среду, 17 декабря.

Выход нового эпизода фильма вызвал настоящий ажиотаж по всему миру. Так, еще за несколько недель до премьеры билеты на сеансы в главных московских кинотеатрах были забронированы или раскуплены заранее.