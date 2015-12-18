Москва, 18 декабря, 2015, 10:01 — ИА Регнум. В Российской Федераии на 1 декабря 2015 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 3 млрд 900 млн рублей и по сравнению с 1 ноября 2015 года увеличилась на 395 млн рублей (на 11,3%), сообщили в Росстате.

Цитата из к/ф «День заплаты». Реж. Чарльз Чаплин. 1922. США Чарли Чаплин

Задолженность по заработной плате на 1 декабря имелась перед 90 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 35% — работники обрабатывающих производств; 24% — строительства; 17% — производства и распределения электроэнергии, газа и воды; 8% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 5% — транспорта.

За период с 1 ноября по 1 декабря 2015 года долги по зарплате отсутствовали в 8 субъектах Российской Федерации, снизились — в 28 субъектах, остались без изменения — в 2 субъектах, выросли — в 41 субъекте, образовались — в 6 субъектах Российской Федерации.

Суммарная задолженность по заработной плате по субъектам Российской Федерации на 1 декабря 2015 года: