Долги по зарплате растут: данные по регионам России
Москва, 18 декабря, 2015, 10:01 — ИА Регнум. В Российской Федераии на 1 декабря 2015 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 3 млрд 900 млн рублей и по сравнению с 1 ноября 2015 года увеличилась на 395 млн рублей (на 11,3%), сообщили в Росстате.
Задолженность по заработной плате на 1 декабря имелась перед 90 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 35% — работники обрабатывающих производств; 24% — строительства; 17% — производства и распределения электроэнергии, газа и воды; 8% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 5% — транспорта.
За период с 1 ноября по 1 декабря 2015 года долги по зарплате отсутствовали в 8 субъектах Российской Федерации, снизились — в 28 субъектах, остались без изменения — в 2 субъектах, выросли — в 41 субъекте, образовались — в 6 субъектах Российской Федерации.
Суммарная задолженность по заработной плате по субъектам Российской Федерации на 1 декабря 2015 года:
Млн.рублей
В % к 1 ноября 2015 г.
всего
в том числе
всего
в том числе
феде-раль-ного бюд-жета
бюд-жетов субъ-ектов Россий-ской Феде-рации
мест-ных бюд-жетов
из-за отсут-ствия собст-венных сред-ств
феде-раль-ного бюд-жета
бюд-жетов субъ-ектов Россий-ской Феде-рации
мест-ных бюд-жетов
из-за отсут-ствия собст-венных сред-ств
Российская Федерация
3900
62
1,1
19
3818
111,3
91,4
120,7
в 2,5р.
111,3
Центральный федеральный округ
603,2
54,3
-
-
548,8
87,9
79,9
-
-
88,7
Белгородская область
11,7
-
-
-
11,7
152,0
-
-
-
152,0
Брянская область
16,1
-
-
-
16,1
112,5
-
-
-
112,5
Владимирская область
1,1
-
-
-
1,1
-
-
-
-
-
Воронежская область
1,9
-
-
-
1,9
90,4
-
-
-
90,4
Ивановская область
54,1
-
-
-
54,1
в 2,9р.
-
-
-
в 2,9р.
Калужская область
60,2
-
-
-
60,2
86,9
-
-
-
86,9
Костромская область
17,6
-
-
-
17,6
100,0
-
-
-
100,0
Курская область
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Липецкая область
7,9
-
-
-
7,9
79,0
-
-
-
79,0
Московская область
21,8
-
-
-
21,8
10,6
-
-
-
12,7
Орловская область
49,4
-
-
-
49,4
122,3
-
-
-
122,3
Рязанская область
8,2
-
-
-
8,2
100,0
-
-
-
100,0
Смоленская область
22,7
-
-
-
22,7
101,6
-
-
-
101,6
Тамбовская область
34,3
-
-
-
34,3
86,6
-
-
-
86,6
Тверская область
50,8
-
-
-
50,8
97,9
-
-
-
97,9
Тульская область
10,5
-
-
-
10,5
165,8
-
-
-
165,8
Ярославская область
44,6
-
-
-
44,6
180,7
-
-
-
180,7
г.Москва
190,2
54,3
-
-
135,9
129,5
160,3
-
-
120,2
Северо-Западный федеральный округ
902,7
7,8
-
1,0
893,8
155,6
-
-
130,7
154,3
Республика Карелия
55,3
-
-
-
55,3
113,8
-
-
-
113,8
Республика Коми
66,3
-
-
-
66,3
88,0
-
-
-
88,0
Архангельская область
88,9
-
-
0,9
88,0
в 2,3р.
-
-
117,4
в 2,3р.
в том числе: Ненецкий авт. округ
0,5
-
-
-
0,5
-
-
-
-
-
Архангельская область без авт. округа
88,4
-
-
0,9
87,5
в 2,3р.
-
-
117,4
в 2,3р.
Вологодская область
75,0
-
-
0,1
74,9
91,2
-
-
-
91,1
Калининградская область
56,4
-
-
-
56,4
198,1
-
-
-
198,1
Ленинградская область
50,7
-
-
-
50,7
в 2,5р.
-
-
-
в 2,5р.
Мурманская область
255,9
-
-
-
255,9
156,1
-
-
-
156,1
Новгородская область
44,7
-
-
-
44,7
110,9
-
-
-
110,9
Псковская область
25,1
7,8
-
-
17,2
151,8
-
-
-
104,3
г.Санкт-Петербург
184,4
-
-
-
184,4
в 2,8р.
-
-
-
в 2,8р.
Южный федеральный округ
193,3
-
-
-
193,3
113,9
-
-
-
113,9
Республика Адыгея
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Республика Калмыкия
9,0
-
-
-
9,0
101,6
-
-
-
101,6
Краснодарский край
38,8
-
-
-
38,8
99,1
-
-
-
99,1
Астраханская область
14,0
-
-
-
14,0
97,3
-
-
-
97,3
Волгоградская область
48,4
-
-
-
48,4
в 2,2р.
-
-
-
в 2,2р.
Ростовская область
83,1
-
-
-
83,1
97,7
-
-
-
97,7
Северо-Кавказский федеральный округ
73,7
-
-
1,8
71,9
72,1
-
-
в 4,1р.
70,6
Республика Дагестан
29,7
-
-
1,7
28,0
50,2
-
-
в 3,8р.
47,7
Республика Ингушетия
3,7
-
-
0,1
3,5
-
-
-
-
-
Кабардино-Балкарская Республика
12,2
-
-
-
12,2
101,5
-
-
-
101,5
Карачаево-Черкесская Республика
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Республика Северная Осетия — Алания
28,1
-
-
-
28,1
90,7
-
-
-
90,7
Чеченская Республика
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ставропольский край
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Приволжский федеральный округ
533,3
-
-
4,4
528,8
113,5
-
-
в 5,2р.
112,8
Республика Башкирия44,5
-
-
-
44,5
118,1
-
-
-
118,1
Республика Марий Эл
8,5
-
-
0,6
7,9
136,2
-
-
155,6
135,0
Республика Мордовия
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Республика Татарстан
18,1
-
-
-
18,1
133,6
-
-
-
133,6
Удмуртская Республика
55,1
-
-
3,9
51,3
123,0
-
-
в 7,9р.
115,6
Чувашская Республика
22,2
-
-
-
22,2
45,3
-
-
-
45,3
Пермский край
17,5
-
-
-
17,5
119,2
-
-
-
119,2
Кировская область
12,1
-
-
-
12,1
62,1
-
-
-
62,1
Нижегородская область
112,7
-
-
-
112,7
88,1
-
-
-
88,1
Оренбургская область
27,9
-
-
-
27,9
156,4
-
-
-
156,4
Пензенская область
27,3
-
-
-
27,3
99,8
-
-
-
99,8
Самарская область
107,3
-
-
-
107,3
139,1
-
-
-
139,1
Саратовская область
68,5
-
-
-
68,5
в 2,8р.
-
-
-
в 2,8р.
Ульяновская область
11,4
-
-
-
11,4
118,6
-
-
-
118,6
Уральский федеральный округ
27,9
-
-
-
27,9
162,2
-
-
-
162,2
Курганская область
4,4
-
-
-
4,4
-
-
-
-
-
Свердловская область
7,0
-
-
-
7,0
47,5
-
-
-
47,5
Тюменская область
14,1
-
-
-
14,1
-
-
-
-
-
в том числе: Ханты-Мансийский авт. округ — Югра
11,3
-
-
-
11,3
-
-
-
-
-
Ямало-Ненецкий авт. округ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Тюменская областьбез авт. округов
2,8
-
-
-
2,8
-
-
-
-
-
Челябинская область
2,5
-
-
-
2,5
98,7
-
-
-
98,7
Сибирский федеральный округ
949,8
-
0,5
9,9
939,3
110,5
-
-
в 2,2р.
109,8
Республика Алтай
4,1
-
-
-
4,1
122,5
-
-
-
122,5
Республика Бурятия
85,2
-
-
-
85,2
155,2
-
-
-
155,2
Республика Тува
29,5
-
0,5
5,4
23,6
149,3
-
-
-
119,5
Республика Хакасия
4,9
-
-
-
4,9
88,4
-
-
-
88,4
Алтайский край
28,6
-
-
-
28,6
29,4
-
-
-
29,4
Забайкальский край
90,3
-
0,1
4,2
86,0
148,1
-
-
99,7
151,6
Красноярский край
108,3
-
-
-
108,3
106,9
-
-
-
106,9
Иркутская область
184,5
-
-
-
184,5
104,0
-
-
-
104,0
Кемеровская область
40,1
-
-
-
40,1
105,5
-
-
-
105,5
Новосибирская область
257,8
-
-
0,3
257,5
99,1
-
-
90,5
99,1
Омская область
14,4
-
-
-
14,4
105,7
-
-
-
105,7
Томская область
101,9
-
-
-
101,9
в 3,8р.
-
-
-
в 3,8р.
Дальневосточный федеральный округ
504,9
-
-
1,0
503,8
95,2
-
-
-
95,0
Республика Саха (Якутия)
45,9
-
-
-
45,9
93,6
-
-
-
93,6
Камчатский край
9,1
-
-
-
9,1
109,2
-
-
-
109,2
Приморский край
275,3
-
-
-
275,3
99,6
-
-
-
99,6
Хабаровский край
56,0
-
-
-
56,0
78,8
-
-
-
78,8
Амурская область
6,9
-
-
1,0
5,9
100,9
-
-
-
86,0
Магаданская область
62,1
-
-
-
62,1
93,0
-
-
-
93,0
Сахалинская область
24,4
-
-
-
24,4
124,0
-
-
-
124,0
Еврейская авт. область
25,3
-
-
-
25,3
78,2
-
-
-
78,2
Чукотский авт. округ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Крымский федеральный округ
110,9
-
0,6
0,7
109,7
124,2
-
63,2
84,3
125,2
Республика Крым
101,9
-
0,6
0,7
100,6
124,3
-
63,2
84,3
125,5
г.Севастополь
9,1
-
-
-
9,1
122,3
-
-
-
122,3