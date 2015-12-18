Москва, 18 декабря, 2015, 10:01 — ИА Регнум. В Российской Федераии на 1 декабря 2015 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 3 млрд 900 млн рублей и по сравнению с 1 ноября 2015 года увеличилась на 395 млн рублей (на 11,3%), сообщили в Росстате.

Цитата из к/ф «День заплаты». Реж. Чарльз Чаплин. 1922. США
Чарли Чаплин

Задолженность по заработной плате на 1 декабря имелась перед 90 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 35% — работники обрабатывающих производств; 24% — строительства; 17% — производства и распределения электроэнергии, газа и воды; 8% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 5% — транспорта.

За период с 1 ноября по 1 декабря 2015 года долги по зарплате отсутствовали в 8 субъектах Российской Федерации, снизились — в 28 субъектах, остались без изменения — в 2 субъектах, выросли — в 41 субъекте, образовались — в 6 субъектах Российской Федерации.

Суммарная задолженность по заработной плате по субъектам Российской Федерации на 1 декабря 2015 года:

Млн.рублей

В % к 1 ноября 2015 г.

всего

в том числе

всего

в том числе

феде-раль-ного бюд-жета

бюд-жетов субъ-ектов Россий-ской Феде-рации

мест-ных бюд-жетов

из-за отсут-ствия собст-венных сред-ств

феде-раль-ного бюд-жета

бюд-жетов субъ-ектов Россий-ской Феде-рации

мест-ных бюд-жетов

из-за отсут-ствия собст-венных сред-ств

Российская Федерация

3900

62

1,1

19

3818

111,3

91,4

120,7

в 2,5р.

111,3

Центральный федеральный округ

603,2

54,3

-

-

548,8

87,9

79,9

-

-

88,7

Белгородская область

11,7

-

-

-

11,7

152,0

-

-

-

152,0

Брянская область

16,1

-

-

-

16,1

112,5

-

-

-

112,5

Владимирская область

1,1

-

-

-

1,1

-

-

-

-

-

Воронежская область

1,9

-

-

-

1,9

90,4

-

-

-

90,4

Ивановская область

54,1

-

-

-

54,1

в 2,9р.

-

-

-

в 2,9р.

Калужская область

60,2

-

-

-

60,2

86,9

-

-

-

86,9

Костромская область

17,6

-

-

-

17,6

100,0

-

-

-

100,0

Курская область

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Липецкая область

7,9

-

-

-

7,9

79,0

-

-

-

79,0

Московская область

21,8

-

-

-

21,8

10,6

-

-

-

12,7

Орловская область

49,4

-

-

-

49,4

122,3

-

-

-

122,3

Рязанская область

8,2

-

-

-

8,2

100,0

-

-

-

100,0

Смоленская область

22,7

-

-

-

22,7

101,6

-

-

-

101,6

Тамбовская область

34,3

-

-

-

34,3

86,6

-

-

-

86,6

Тверская область

50,8

-

-

-

50,8

97,9

-

-

-

97,9

Тульская область

10,5

-

-

-

10,5

165,8

-

-

-

165,8

Ярославская область

44,6

-

-

-

44,6

180,7

-

-

-

180,7

г.Москва

190,2

54,3

-

-

135,9

129,5

160,3

-

-

120,2

Северо-Западный федеральный округ

902,7

7,8

-

1,0

893,8

155,6

-

-

130,7

154,3

Республика Карелия

55,3

-

-

-

55,3

113,8

-

-

-

113,8

Республика Коми

66,3

-

-

-

66,3

88,0

-

-

-

88,0

Архангельская область

88,9

-

-

0,9

88,0

в 2,3р.

-

-

117,4

в 2,3р.

в том числе: Ненецкий авт. округ

0,5

-

-

-

0,5

-

-

-

-

-

Архангельская область без авт. округа

88,4

-

-

0,9

87,5

в 2,3р.

-

-

117,4

в 2,3р.

Вологодская область

75,0

-

-

0,1

74,9

91,2

-

-

-

91,1

Калининградская область

56,4

-

-

-

56,4

198,1

-

-

-

198,1

Ленинградская область

50,7

-

-

-

50,7

в 2,5р.

-

-

-

в 2,5р.

Мурманская область

255,9

-

-

-

255,9

156,1

-

-

-

156,1

Новгородская область

44,7

-

-

-

44,7

110,9

-

-

-

110,9

Псковская область

25,1

7,8

-

-

17,2

151,8

-

-

-

104,3

г.Санкт-Петербург

184,4

-

-

-

184,4

в 2,8р.

-

-

-

в 2,8р.

Южный федеральный округ

193,3

-

-

-

193,3

113,9

-

-

-

113,9

Республика Адыгея

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Республика Калмыкия

9,0

-

-

-

9,0

101,6

-

-

-

101,6

Краснодарский край

38,8

-

-

-

38,8

99,1

-

-

-

99,1

Астраханская область

14,0

-

-

-

14,0

97,3

-

-

-

97,3

Волгоградская область

48,4

-

-

-

48,4

в 2,2р.

-

-

-

в 2,2р.

Ростовская область

83,1

-

-

-

83,1

97,7

-

-

-

97,7

Северо-Кавказский федеральный округ

73,7

-

-

1,8

71,9

72,1

-

-

в 4,1р.

70,6

Республика Дагестан

29,7

-

-

1,7

28,0

50,2

-

-

в 3,8р.

47,7

Республика Ингушетия

3,7

-

-

0,1

3,5

-

-

-

-

-

Кабардино-Балкарская Республика

12,2

-

-

-

12,2

101,5

-

-

-

101,5

Карачаево-Черкесская Республика

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Республика Северная Осетия — Алания

28,1

-

-

-

28,1

90,7

-

-

-

90,7

Чеченская Республика

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ставропольский край

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приволжский федеральный округ

533,3

-

-

4,4

528,8

113,5

-

-

в 5,2р.

112,8

Республика Башкирия44,5

-

-

-

44,5

118,1

-

-

-

118,1

Республика Марий Эл

8,5

-

-

0,6

7,9

136,2

-

-

155,6

135,0

Республика Мордовия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Республика Татарстан

18,1

-

-

-

18,1

133,6

-

-

-

133,6

Удмуртская Республика

55,1

-

-

3,9

51,3

123,0

-

-

в 7,9р.

115,6

Чувашская Республика

22,2

-

-

-

22,2

45,3

-

-

-

45,3

Пермский край

17,5

-

-

-

17,5

119,2

-

-

-

119,2

Кировская область

12,1

-

-

-

12,1

62,1

-

-

-

62,1

Нижегородская область

112,7

-

-

-

112,7

88,1

-

-

-

88,1

Оренбургская область

27,9

-

-

-

27,9

156,4

-

-

-

156,4

Пензенская область

27,3

-

-

-

27,3

99,8

-

-

-

99,8

Самарская область

107,3

-

-

-

107,3

139,1

-

-

-

139,1

Саратовская область

68,5

-

-

-

68,5

в 2,8р.

-

-

-

в 2,8р.

Ульяновская область

11,4

-

-

-

11,4

118,6

-

-

-

118,6

Уральский федеральный округ

27,9

-

-

-

27,9

162,2

-

-

-

162,2

Курганская область

4,4

-

-

-

4,4

-

-

-

-

-

Свердловская область

7,0

-

-

-

7,0

47,5

-

-

-

47,5

Тюменская область

14,1

-

-

-

14,1

-

-

-

-

-

в том числе: Ханты-Мансийский авт. округ — Югра

11,3

-

-

-

11,3

-

-

-

-

-

Ямало-Ненецкий авт. округ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тюменская областьбез авт. округов

2,8

-

-

-

2,8

-

-

-

-

-

Челябинская область

2,5

-

-

-

2,5

98,7

-

-

-

98,7

Сибирский федеральный округ

949,8

-

0,5

9,9

939,3

110,5

-

-

в 2,2р.

109,8

Республика Алтай

4,1

-

-

-

4,1

122,5

-

-

-

122,5

Республика Бурятия

85,2

-

-

-

85,2

155,2

-

-

-

155,2

Республика Тува

29,5

-

0,5

5,4

23,6

149,3

-

-

-

119,5

Республика Хакасия

4,9

-

-

-

4,9

88,4

-

-

-

88,4

Алтайский край

28,6

-

-

-

28,6

29,4

-

-

-

29,4

Забайкальский край

90,3

-

0,1

4,2

86,0

148,1

-

-

99,7

151,6

Красноярский край

108,3

-

-

-

108,3

106,9

-

-

-

106,9

Иркутская область

184,5

-

-

-

184,5

104,0

-

-

-

104,0

Кемеровская область

40,1

-

-

-

40,1

105,5

-

-

-

105,5

Новосибирская область

257,8

-

-

0,3

257,5

99,1

-

-

90,5

99,1

Омская область

14,4

-

-

-

14,4

105,7

-

-

-

105,7

Томская область

101,9

-

-

-

101,9

в 3,8р.

-

-

-

в 3,8р.

Дальневосточный федеральный округ

504,9

-

-

1,0

503,8

95,2

-

-

-

95,0

Республика Саха (Якутия)

45,9

-

-

-

45,9

93,6

-

-

-

93,6

Камчатский край

9,1

-

-

-

9,1

109,2

-

-

-

109,2

Приморский край

275,3

-

-

-

275,3

99,6

-

-

-

99,6

Хабаровский край

56,0

-

-

-

56,0

78,8

-

-

-

78,8

Амурская область

6,9

-

-

1,0

5,9

100,9

-

-

-

86,0

Магаданская область

62,1

-

-

-

62,1

93,0

-

-

-

93,0

Сахалинская область

24,4

-

-

-

24,4

124,0

-

-

-

124,0

Еврейская авт. область

25,3

-

-

-

25,3

78,2

-

-

-

78,2

Чукотский авт. округ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Крымский федеральный округ

110,9

-

0,6

0,7

109,7

124,2

-

63,2

84,3

125,2

Республика Крым

101,9

-

0,6

0,7

100,6

124,3

-

63,2

84,3

125,5

г.Севастополь

9,1

-

-

-

9,1

122,3

-

-

-

122,3