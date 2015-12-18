Тирасполь, 18 декабря, 2015, 05:40 — ИА Регнум. Договоренность о продолжении беспошлинной торговли приднестровских экономических агентов с ЕС после 1 января 2016 года, о которой триумфально отрапортовали власти Приднестровья, предполагает внедрение в ПМР европейских техрегламентов, отмену пошлин на товары из ЕС и усиление взаимодействия с госорганами Молдавии. Об этом сообщило молдавское издание NewsMaker.

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Как выяснило кишиневское издание, обязательства, которые взяли на себя приднестровские власти, и которые они до сих пор отказываются публично обнародовать, обсуждались на встрече главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Приднестровья Юрия Ганина с местными предпринимателями.

Один из предпринимателей, участвовавший во встрече с Ганиным, сообщил о семи условиях, которые должно выполнить Приднестровье в рамках достигнутых договоренностей с ЕС. Речь, по его словам, идет о том, чтобы обнулить в 2016 году ввозные таможенные пошлины на 2500 товарных позиций (50% от всей номенклатуры) для товаров из ЕС; обнулить до 2018 года ввозные таможенные пошлины на все остальные товары из ЕС; рассмотреть вопрос об изменении налоговой системы; выработать стратегию внедрения Приднестровьем техрегламентов ЕС; заняться поиском путей взаимодействия и сотрудничества с госорганами Молдавии в сфере техрегламентов, фитосанитарного и ветеринарного контроля, сертификации продукции, а также в таможенной и в банковской сферах.

Кроме того, по словам предпринимателя, Приднестровье должно будет гарантировать беспрепятственный и бесперебойный транзит российского газа в ЕС и гармонизировать товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности с аналогичной номенклатурой ЕС.

Юрий Ганин в беседе с NM подтвердил, что в течение двух лет торговые пошлины на товары из ЕС должны быть обнулены. Одним из вариантов компенсации выпадающих в связи с этим доходов бюджета, по его словам, является изменение налоговой системы. На вопрос нужно ли будет Приднестровью приводить техрегламенты в соответствие с европейскими, он ответил, что «речь идет о модернизации законодательства, а не его гармонизации».

Замглавы Минэкономразвития Приднестровья Дмитрий Болтрушко в ответ на просьбу прокомментировать договоренности сказал, что делать этого не уполномочен.

В приднестровском МИДе детали «прорывных» договоренностей с Брюсселем также комментировать не стали. «Конкретные технические параметры, предусмотренные новым торговым режимом Приднестровья с ЕС относятся к компетенции министерства экономического развития ПМР, министерства финансов ПМР и в настоящий момент прорабатываются. В указанном контексте полагаем детальные комментарии по данному вопросу преждевременными», — сказали в ведомстве.

Начальник управления торговой политики Минэкономики Молдавии Инга Ионесий заявила изданию, что Приднестровье будет вести торговлю с ЕС в рамках Зоны свободной торговли Молдавии и ЕС (DCFTA), но только «с определенным переходным периодом».

Экс-глава МИД ПМР Владимир Ястребчак сказал молдавскому изданию, что цена достигнутой договоренности с Брюсселем пока неясна. «Как мне известно речь не шла о продлении преференций, речь шла о наших и европейских обязательствах. То что предотвратили кризис — это хорошо, но, на мой взгляд, пока есть чего подождать: пока не увидим документ говорить о нем рано. Хорошо, что не будет цунами, как ожидалось. Чего нам это стоило — пока неясно», — подвел итог Владимир Ястребчак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти ПМР объявили о достижении договоренности с ЕС о продолжении беспошлинной торговли после 1 января 2016 года, однако условия — не разглашаются. В рамках подписанного Соглашения об ассоциации Молдавии с ЕС с 1 января 2016 года заканчивают свое действие автономные торговые преференции для предприятий Приднестровья. По прогнозам властей ПМР, потери бюджета республики от возможной утраты доступа приднестровской продукции на европейский рынок могли составить от $30 млн до $50 млн.

«Нам пришлось преодолевать инерционные подходы наших европейских коллег, попытки втиснуть Приднестровье в правовое и экономическое пространство Молдавии, неготовность признавать факт существования отдельной приднестровской экономики со своими особенностями, — рассказывал о ходе переговоров с Брюсселем заместитель министра иностранных дел ПМР Дмитрий Паламарчук. — Следует с удовлетворением констатировать, что в ходе прямых двусторонних переговоров нам удалось убедить представителей ЕС в том, что Приднестровье требует к себе отдельного подхода и навязывание нам соглашения, заключенного Молдавией и ЕС вопреки нашим стратегическим интересам и без консультаций с нами, бесперспективно».

Паламарчук также уверял, что «никаких дополнительных или специальных требований к экономическим агентам Приднестровской Молдавской Республики по исполнению неких предписаний и стандартов, допуска контролирующих инстанций, о чем заявляли отдельные недобросовестные журналисты и представители экспертного сообщества, предъявляться не будут».

Власти Приднестровья также до сих пор неизменно декларировали, что национальной идеей ПМР остается «евразийская интеграция».