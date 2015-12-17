Москва, 17 декабря, 2015, 21:38 — ИА Регнум. Разногласия между Индией и Россией по совместной разработке военно-транспортного самолёта усиливаются. Однако визит премьер-министра Нарендры Моди в Москву, который состоится в конце декабря, может вернуть проект в правильное русло.

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Источники в обеих странах рассказали индийскому изданию Economic Times, что совместная разработка многоцелевого транспортного самолёта (MTA— Multirole Transport Aircraft) висит на волоске, при этом Москва в любом случае будет создавать самолёт, даже если Индия уйдёт из проекта.

Одним из разногласий является требование индийских ВВС разработать абсолютно новый двигатель с полноценной электронно-цифровой системой управления (FADEC), которая обеспечивает оптимальную работу изделия с минимальным расходом топлива. При этом российская сторона считает, что на MTA следует установить новую модификацию проверенного временем авиадвигателя ПС-90, который применяется на транспортниках Ил-76 и обеспечит необходимые характеристики самолёту и без FADEC. Кроме того, руководство «Объединённой авиастроительной корпорации» (ОАК) заявляет, что требования по двигателю индийские военные предоставили слишком поздно.

«ПС-90 не имеет FADEC, но в нём и нет необходимости, так как данный двигатель позволяет полностью достичь требуемых характеристик самолёта. Что касается самого требования по двигателю, то его изначально не было», — рассказал президент ОАК Юрий Слюсарь индийскому изданию. Также он добавил, что самолёт уже прошёл стадию предварительного проектирования ещё год назад, но индийская сторона пока не подтвердила своё дальнейшее участие в проекте. Президент ОАК выразил надежду, что облик самолёта будет согласован и пойдёт дальнейшая работа.

Индийские же официальные лица считают, что ПС-90 не может быть адекватным выбором, учитывая, что MTA планируется эксплуатировать минимум 30 лет после начала производства.

Многоцелевой транспортный самолёт (MTA) будет иметь грузоподъёмность до 20 тонн и должен будет стать заменой устаревающим индийским транспортникам Ан-32. В России же он может заменить такие самолёты, как Ан-12, Ан-26 и Ан-72.