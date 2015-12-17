Ереван, 17 декабря, 2015, 16:55 — ИА Регнум. Правительство Армении разрабатывает новую политику экономии чиновниками — министры и прочие чиновники и представители различных государственных ведомств должны летать в командировки эконом-классом. Об этом на заседании правительства 17 декабря заявил глава аппарата кабинета министров Давид Арутюнян, отметив, что предлагаются три основных подхода, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Арутюнян заявил, что был изучен опыт иных стран, согласно которому, чиновники отправляются в командировки эконом классом, причем, самыми дешевыми тарифами, не предполагающими замены или возврата билета. Замена билета на более высокий класс возможна только с особого позволения. Процедура будет разработана.

«Для министров и руководителей ведомств, которые будут лететь дольше 8 часов, возможны исключения. Третья группа — члены Совбеза, для них предусмотрены билеты бизнес класса. В случае транзита и ожидания более 5 часов в других аэропортах возможны альтернативы — с соответствующего позволения», ­ сказал Давид Арутюнян. Он также уточнил, что если чиновник все же захочет купить билеты другого класса, то эти затраты не будут компенсированы из госбюджета.

На вопрос премьер-министра, относится ли новый порядок к министрам, Давид Арутюнян сказал, что вторая категория относится именно к ним. «Думаю, надо получить мнение всех в письменной форме, а затем мы обсудим вопрос», ­ — сказал Овик Абрамян.

Вопрос о том, что армянские чиновники летают в командировки исключительно бизнес-классом уже несколько лет поднимает армянская пресса. Героями таких публикаций наиболее часто становились министры иностранных дел, образования и финансов.

Практически каждый месяц армянские газеты приводят цены на авиабилеты для чиновников. Публикация газеты «Жоговурд» в ноябре 2014 года гласит, что в октябре министр иностранных дел трижды летал заграницу, и на его авиабилеты бизнес-класса было потрачено 2 млн 864 тыс. драмов (порядка $6 800), между тем, те же полеты эконом-классом стоили бы 1 млн 264 тыс. драмов ($3 000).

На билет Ереван-Москва-Дюссельдорф-Москва-Ереван для министра финансов Гагика Хачатряна из госбюджета страны заплатили 1 млн 474 тыс. драмов ($3 500). Авиабилет эконом-класса в этом же направлении стоил 289 тысяч драмов ($686).

За авиабилет бизнес-класса для министра образования и науки Армена Ашотяна на рейс Ереван-Таллин-Ереван в сентябре 2014 года заплатили 739 тысяч ($1 755), в случае, когда билет эконом-класса в том же направлении можно было купить за 285 тысяч драмов ($676).

Газета «Аравот» летом текущего года пишет, что аппарат президента Армении для командировки одного из своих сотрудников приобрел авиабилет бизнес-класса стоимостью 848 тысяч драмов ($1 760) маршрутом Ереван-Москва-Ларнака-Афины-Ереван.

Не блистает скромностью и министерство науки и образования, которое приобрело 2 билета в Австрию. Примечательно то, что один из авиабилетов на тот же рейс — бизнес-класса, стоимостью 565 тысяч драмов, а стоимость другого билета — 278 тысяч драмов. То есть, один из чиновников министерства, у которого выше должность, будет лететь бизнес-классом, а другой, вероятно, рядовой чиновник, воспользуется в том же самолете эконом-классом. В целом за авиабилеты МНО заплатило 843 тысячи драмов», — пишет газета.

Между прочим. Продолжают «бросаться в глаза» также огромные суммы, выделенные Министерством финансов на учебный центр в Дилижане. Как пишет армянская пресса, «складывается впечатление, что в Дилижане строится не учебный центр, а региональный спортивный центр или же царский дворец, с роскошью, достойной Востока, но с современной техникой и столовыми сервизами».

На учебный центр, который будет иметь площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола и 2 теннисных корта правительство предполагает потратить примерно $30 млн.

На этом фоне сегодня Национальное Собрание Армении на внеочередном заседании приступило к обсуждениям соглашения с Евразийским банком развития о предоставлении кредита в $300 млн. Представляя соглашение к ратификации, заместитель министра финансов, главный казначей республики Атом Джанджугазян подчеркнул, что кредит будет направлен на финансирование расходной части госбюджета.

Принимая во внимание заявление премьер-министра, согласно которому с вопросом о дорогих авиабилетах не стоит спешить, и вспомнив о неспособности правительства Армении экономить, можно предположить, что чиновники еще долго будут летать бизнесс-классом. Однако, есть небольшая надежда, что в учебном центре за $30 млн членов правительства научат эффективно тратить средства госбюджета, на финансирование расходной части которого каждый год берутся новые кредиты.