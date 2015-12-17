Москва, 17 декабря, 2015, 13:17 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 17 декабря, напомнил, что с 1 января Киев не будет пользоваться никакими преференциями со стороны Москвы — Москва отказывается от свободной торговли из-за решения Киева присоединиться к системе торговли, установленной в Евросоюзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина

«Это не наш выбор. Мы всяческий боролись за то, чтобы этого не произошло. Но нас не захотели услышать», — подчеркнул Путин. Он добавил, что Россия не собирается вводить в отношении Украины какие-то санкции, «мы просто переходим на другой режим в торговле».

Глава государства пояснил, что Украина не будет поставлена в худшие условия, чем кто-либо из партнеров России. «Будем работать и в тех условиях, которые складываются».