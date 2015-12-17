Санкт-Петербург, 17 декабря, 2015, 13:59 — ИА Регнум. 15 российских кинокартин получат особый статус «Наследие, защищенное ЮНЕСКО» и будут включены в международный список фильмов «Память мира». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Госфильмофонда России. Презентация списка российских фильмов, рекомендованных к рассмотрению ЮНЕСКО, прошла 14 декабря в рамках IV Санкт-Петербургского международного культурного форума. На суд жюри были представлены «Судьба человека» Сергея Бондарчука, «Андрей Рублёв» Андрея Тарковского, «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна, «Летят журавли» Михаила Калатозова и другие шедевры советского кинематографа.

Цитата из х/ф «Броненосец Потёмкин». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1925. СССР Первый в мире цветной кадр в кинематографе

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Вошедшие в итоговый перечень картины отобраны на основании списков, поданных двенадцатью экспертами.

Объектами культурного наследия станут:

«Броненосец «Потемкин» и «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна;

«Андрей Рублев» и «Зеркало» Андрея Тарковского;

«Мой друг Иван Лапшин» и «20 дней без войны» Алексея Германа;

«Застава Ильича» Марлена Хуциева;

«Начало» Глеба Памфилова;

«Летят журавли» Михаила Калатозова;

«Неоконченная пьеса для механического пианино» Никиты Михалкова;

«Баллада о солдате» Григория Чухрая;

«Окраина» Бориса Барнета;

«Судьба человека» Сергея Бондарчука;

«Жил певчий дрозд» Отара Иоселиани;

«Астенический синдром» Киры Муратовой.

Оформлением заявки на включение этих картин в программу ЮНЕСКО в настоящее время занимается журнал «Сеанс».

Специальным гостем презентации списка стал голландский режиссер Йос Стеллинг. Он адресовал личную просьбу о скорейшем включении советских фильмов в перечень объектов культурного наследия.

Руководитель Секции сохранения и доступности информации Сектора информации и коммуникации ЮНЕСКО Боян Радойков в ответ на просьбу Стеллинга отметил, что культурный форум — подходящее событие для принятия таких важных решений.

ИА REGNUM напоминает, что в 1995 году киноленты из 49 стран мира были включены в программу «Память мира» ЮНЕСКО и стали объектами всемирного культурного наследия. Тогда в этот список не попал ни один отечественный фильм. Во время презентации спикеры подчеркнули, что культурный Форум сегодня стал отправной точкой для исправления ошибки 20-летней давности.

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