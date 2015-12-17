Культурный форум исправит ошибки: советские фильмы включат в список ЮНЕСКО
Санкт-Петербург, 17 декабря, 2015, 13:59 — ИА Регнум. 15 российских кинокартин получат особый статус «Наследие, защищенное ЮНЕСКО» и будут включены в международный список фильмов «Память мира». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Госфильмофонда России. Презентация списка российских фильмов, рекомендованных к рассмотрению ЮНЕСКО, прошла 14 декабря в рамках IV Санкт-Петербургского международного культурного форума. На суд жюри были представлены «Судьба человека» Сергея Бондарчука, «Андрей Рублёв» Андрея Тарковского, «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна, «Летят журавли» Михаила Калатозова и другие шедевры советского кинематографа.
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Вошедшие в итоговый перечень картины отобраны на основании списков, поданных двенадцатью экспертами.
Объектами культурного наследия станут:
- «Броненосец «Потемкин» и «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна;
- «Андрей Рублев» и «Зеркало» Андрея Тарковского;
- «Мой друг Иван Лапшин» и «20 дней без войны» Алексея Германа;
- «Застава Ильича» Марлена Хуциева;
- «Начало» Глеба Памфилова;
- «Летят журавли» Михаила Калатозова;
- «Неоконченная пьеса для механического пианино» Никиты Михалкова;
- «Баллада о солдате» Григория Чухрая;
- «Окраина» Бориса Барнета;
- «Судьба человека» Сергея Бондарчука;
- «Жил певчий дрозд» Отара Иоселиани;
- «Астенический синдром» Киры Муратовой.
Оформлением заявки на включение этих картин в программу ЮНЕСКО в настоящее время занимается журнал «Сеанс».
Специальным гостем презентации списка стал голландский режиссер Йос Стеллинг. Он адресовал личную просьбу о скорейшем включении советских фильмов в перечень объектов культурного наследия.
Руководитель Секции сохранения и доступности информации Сектора информации и коммуникации ЮНЕСКО Боян Радойков в ответ на просьбу Стеллинга отметил, что культурный форум — подходящее событие для принятия таких важных решений.
ИА REGNUM напоминает, что в 1995 году киноленты из 49 стран мира были включены в программу «Память мира» ЮНЕСКО и стали объектами всемирного культурного наследия. Тогда в этот список не попал ни один отечественный фильм. Во время презентации спикеры подчеркнули, что культурный Форум сегодня стал отправной точкой для исправления ошибки 20-летней давности.
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