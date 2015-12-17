Ереван, 17 декабря, 2015, 11:19 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян 18 декабря с рабочим визитом отправится в Швейцарию, где в Берне 19 декабря при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы армянского государства.

a1plus.am Резиденция президента Армении

Ранее сообщалось о возможной встрече президентов двух стран 1 декабря этого года в рамках 21-й конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата в Париже, но она не состоялась. По поводу переноса встречи министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в конце ноября заявил: «Сопредседатели недавно были в регионе, мы сейчас обсуждаем встречу на уровне президентов. К сожалению, нет продвижения, но креативность подходов к тому, чтобы сдвинуть вопрос места, имеется».

Как считает директор армянского Научно-образовательного фонда «Нораванк» Гагик Арутюнян, предстоящая встреча президентов не внесет каких-либо изменений в переговорный процесс по Карабаху. Тем не менее, считает он, наблюдается положительная тенденция конкуренции между Россией и Западом в процессе карабахского урегулирования, что отражается в инициативах и заявлениях стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Политолог Грант Мелик-Шахназарян в беседе с газетой «Аравот» посчитал, что Баку не желает вести переговоры и осознает, что в существующем формате не может решить задачи, которые ставит перед собой. «Следовательно, Алиев пытается провалить переговорный процесс, выиграть время, чтобы достичь успеха в более благоприятных для этой страны геополитических условиях», — отметил политолог.

Отметим, в настоящее время наблюдается обострение обстановки в зоне карабахского конфликта, которое последовало практически сразу после визита в начале декабря премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу в Баку, заявившего, что Анкара сделает все для освобождения оккупированных территорий Азербайджана.