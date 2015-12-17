Москва, 17 декабря, 2015, 11:11 — ИА Регнум.



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Что же произошло в Париже на климатическом саммите? Как скажутся на экономике России решения, принятые в рамках 21-й Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата? От чего в большей степени страдает энергетика и промышленность РФ? Эти вопросы вызвали дискуссию на Круглом столе ИА REGNUM «Климат: итоги Парижского саммита и смысл Парижского соглашения».

Политолог Владимир Павленко недоумевает, зачем Россия подписала это соглашение, ведь поглощающий ресурс страны в 4 раза превосходит выбросы. А значит, нам незачем их сокращать вовсе. «Позиция российской делегации никакого отношения к национальным интересам страны не имеет, а сам документ противоречив и наполнен двойными толкованиями и двойными стандартами», — заявил он. И добавил, что подготовку ратификации этого документа необходимо забрать у правительства и передать в администрацию президента и Совет Безопасности России, поскольку этой проблематикой сегодня «заправляет компрадорское либеральное лобби, которое последовательно сдает национальные интересы, прикрываясь демагогией о якобы глобальной взаимозависимости» и «отказывается признавать самодостаточность России в сфере экологии и природопользования».

«Галиматьей» назвал Парижское соглашение заведующий лабораторией инноваций Института микроэкономики Виктор Потапов. Он убежден, что так называемый Комитет 12-и по реализации этого соглашения не предполагает постоянного участия РФ, а значит велика вероятность принятия решений дискриминационного для России характера. «Учитывая 20-летнюю практику переговорного процесса по изменению климата, не факт, что даже присутствие постоянного представителя в Комитете 12-и будет гарантировать защиту интересов России, — заметил он. — Гарантией этой защиты может быть только комплексная национальная стратегия РФ по использованию и управлению природными и экологическими ресурсами, основанными на национальных интересах, с учетом природного капитала ее территории».

Иная точка зрения у директора Института проблем энергетики Булата Нигматулина. Прошедший саммит он назвал тусовкой и уверен, что никаких серьезных последствий Парижское соглашение иметь для России не будет. А вот что важно, по его мнению, так это то, что потребление электроэнергии в России меньше, чем в 90-м году прошлого века, и ВВП того же года меньше нынешнего показателя лишь на 6%. Если раньше у нас производство и услуги находились в пропорции 60% и 40%, то сегодня все наоборот. Поэтому эти вопросы должны быть приоритетными, а не вопрос подписания Парижского соглашения по климату. «Мы вот тут собрались, все умные люди, рассказываем друг другу, какие мы плохие или хорошие, а главная задача, которая у нас есть, в нашем росте ВВП, а абсолютно не в этой сфере», — отметил Нигматулин.

«Мы загнаны в рамки Киотского протокола и должны с ним бороться, но, чтобы победить принципиально, мы должны перейти в нападение, — заявил геолог из МГУ Владимир Сывороткин. Уже 25 лет он разрабатывает водородную теорию появления озоновых дыр, которая опровергает концепцию, положенную в основу Монреальского протокола о выбросах СО 2 , которые якобы провоцируют этот процесс. «Только это приведет нас к победе, — отметил он, — Мы должны бить эту гидру по двум головам сразу — по Киотскому протоколу и по Монреальскому». Специалист отметил, что отказ от эффективных хладагентов привел к колоссальным потерям в экономике, но «грядет новый удар по экономике, в том числе и мировой: хладагенты, которые нам разрешили применять, срок их разрешения кончается, мы должны менять их еще на что-то». Но главное, по мысли Сыворткина, что пока идут споры о причинах разрушения озонового слоя, процесс климатических нарушений нарастает, а причина разрушения этого слоя естественная.

Ложный посыл о вреде хладагентов стал причиной торможения российской промышленности, отметил заведующий лабораторией Кафедры теоретических основ теплотехники МЭИ Игорь Мазурин. «Играли на вероятности события, а эта вероятность одна миллионная!», — подчеркнул участник Круглого стола, — вот он механизм подлога». Россия из-за этого утратила многие возможности в энергетике. Запрещенные хладагенты позволяли увеличить КПД ТЭЦ на 8−12%, сократив при этом выбросы СО 2 на 20%, отметил ученый, добавив, что «сейчас нам надо полмиллиона холодильных агрегатов отправить на помойку — это колоссальные убытки».

Вывод экспертов таков — Россия может обсуждать климатические проблемы, но не подписывать никакие соглашения.