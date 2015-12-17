Каракас, 17 декабря, 2015, 08:41 — ИА Регнум. Несмотря на «парад неожиданностей», связанный с выборами в Венесуэле и Аргентине, а также начало процедуры импичмента президента Бразилии Дилмы Руссефф, российская дипломатия в лице директора Латиноамериканского департамента (ЛАД) МИД РФ Александра Щетинина смотрит на развитие ситуации на континенте с оптимизмом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По словам Щетинина, диалог с политическими силами в Латинской Америке выстроен на отлично. У России в регионе «широкая повестка», мы ни с кем не конкурируем, и, что бы кто ни говорил, не пытаемся выгнать США с их «заднего двора».

А нашим успехам во взаимодействии с пришедшей к власти оппозицией в Аргентине сильно способствует, по мнению Щетинина, фестиваль славянской культуры «Матушка Русь», о котором российские соотечественники, весьма иронично отзываются в социальных сетях.

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Все статьи автора: Алексей Меньшиков