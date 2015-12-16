Махачкала, 16 декабря, 2015, 14:28 — ИА Регнум. Около трех миллионов туристов побывали в уходящем году на Северном Кавказе. Больше всего гостей приняли Карачаево-Черкесия, Дагестан и Ставрополье. «В 2015 году рост количества туристов, посетивших Северный Кавказ, в целом по федеральному округу составил около 18%, а по некоторым регионам достиг 30%», — приводит слова председателя координационного совета по туризму СКФО Станислава Аристова ТАСС.

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Как отметила замминистра культуры РФ Алла Манилова в рамках третьего международного туристического форума в Петербурге, субъекты Северного Кавказа в последние годы «активно генерируют новые проекты, и главы регионов находят инвесторов, готовых инвестировать в эти проекты». При этом, по словам замминистра, активность на Северном Кавказе в привлечении инвесторов в турбизнес выше, чем в среднем по России.

Так, в рамках федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма в РФ в СКФО реализуются три инвестпроекта. Создаются туристические кластеры в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Кроме того, своей очереди ждут еще семь инвестиционных предлождений. По словам Маниловой, в настоящее время отстаивается право на финансирование трех проектов в Дагестане, двух — в Северной Осетии, и по одному в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Судьба этих проектов будет зависеть от реальной ситуации в экономике 2017 года, отметила заместитель руководителя министерства.

Отметим, по итогам исследования Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России», туристическая привлекательность регионов СКФО среди жителей России все же оставляет желать лучшего. Большинство субъектов СКФО заняли места в группе регионов с низким показателем привлекательности. В группу лидеров вошло только Ставрополье, которое заняло 12 место в рейтинге среди субъектов РФ.

Еще два субъекта Северо-Кавказского федерального округа — Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия — вошли во вторую группу рейтинга. При этом Кабардино-Балкария в этом списке заняла 35 место, Карачаево-Черкесия — 48. Дагестан, занявший 74 место, вошел в третью группу рейтинга туристической привлекательности и потенциала российских регионов. Чечня расположилась на 77 месте, Северная Осетия — на 80 месте. Ингушетия заняла в списке рейтинга предпоследнее место — 84-е.

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