Буэнос-Айрес, 16 декабря, 2015, 12:57 — ИА Регнум. Вслед за министром обороны Аргентины Хулио Мартинесом, выразившим сомнение в целесообразности приобретения у России за 10 млн долларов четырех полярных буксиров, о необходимости пересмотра подписанных договоров с нашей страной заявил и аргентинский министр энергетики и горной промышленности Хуан Хосе Арангурен. Речь идет о соглашениях в сфере энергетики.

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«Пока у нас не было времени узнать, какие именно обязательства взяла на себя Аргентина в соответствии с соглашениями, которые были подписаны на саммите G20 как с Россией, так и с Китаем. Как только мы изучим ситуацию, мы выполним обязательства в той степени, в которой они отвечают национальным интересам», — заявил Хуан Хосе Арангурен в интервью корреспонденту ТАСС.

Отметим, что новый министр обороны Аргентины Хулио Мартинес «не в восторге» от четырех полярных буксиров, приобретенные прежним правительством за 10 миллионов долларов у России. Как комментирует La Nacion, будущее этих кораблей «туманно». А сам Хулио Мартинес был категорически против этой сделки еще находясь в статусе оппозиционного депутата. И намерен вновь поднять тему ее целесообразности, несмотря на то, что буксиры уже прибыли в Аргентину.

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Как сообщало ИА REGNUM, руководство Латиноамериканского департамента (ЛАД) МИД России уверено, угрозы для развития сотрудничества российской стороны с пришедшей к власти в Аргентине оппозицией нет. МИД РФ «поддерживает отношения со всеми политическими силами». Именно так заявил глава ЛАД МИД России Александр Щетинин в интервью «РИА Новости».