Село Новоегорьевское, Алтайский край, 16 декабря, 2015, 10:14 — ИА Регнум. Общественник — активист Общероссийского народного фронта, депутат Егорьевского районного Совета депутатов Алтайского края Валерий Горбунов наглядно продемонстрировал, как «утеплили» оголенные трубы теплотрассы в с. Новоегорьевское после его обращения. Своим видео он поделился сегодня, 16 декабря, с корреспондентом ИА REGNUM.

колодец в с. Новоегорьевское, который «обезопасили»

«Глава администрации Егорьевского района Максим Нуйкин обманул губернатора Алтайского края в вопросе подготовки к зиме», — говорит в своем видео-обращении Валерий Горбунов. На днях он получил прокурорский ответ на свое обращение по поводу оголенных труб теплотрассы в селе Новоегорьевское, в котором говорится, что трубы утеплены в полном объеме. В доказательство, что это далеко не так, общественнику пришлось пойти и тоже «утеплить» по-прежнему оголенный теплопровод. В этом ему «помогли» листки полученного из прокуратуры ответа.

«Обманывает надзорный орган района самих себя, у которого в 100 метрах от здания районной прокуратуры, неутеплённые на 50% трубы теплотрассы отапливают улицу, это должностные преступления и предел собственной халатности и безответственности! Надзорный орган решил сам замёрзнуть, но скрыть нарушения в ЖКХ Егорьевского района, халатность и обман главы администрации района Максима Нуйкина», — говорит в своем видеообращении депутат-общественник ОНФ.

По его словам, в некоторых местах трубы теплотрасс обработали монтажной пеной, но лишь сверху, а на некоторых участках — теплотрасса так и осталась неподготовленной к отопительному сезону.

Не решен вопрос и с безопасностью водораспределительного колодца, о котором в октябре и ноябре 2015 года рассказывал местный житель и бывший депутат и глава района Сергей Шуленин и который «починили опилками». В новом обращении он и депутат Валерий Горбунов поднимают также другие вопросы, касающиеся безопасного прохождения зимнего периода в Егорьевском районе.

В частности, на их видео продемонстрирована одна из улиц села и вязнущие в снегу селяне. («Улицу расчистили только до дома, где живет полицейский», — рассказывают жители). Был заснят даже инвалид-колясочник, рассказавший о том, что ему самому приходится расчищать дорогу от своего дома.

Между тем, прокуратура ответила Валерию Горбунову: «Проверка доводов обращения о ненадлежащей подготовке объектов теплоснабжения в с. Егорьевское к работе в отопительный период 2015—2016 гг. проведена прокуратурой Егорьевского района с выездом на такие объекты (котельные, теплотрассы, учреждения социальной и образовательной сферы). Установлено, что тепловые сети утеплены в полном объёме…».

В связи с этим депутат написал новое обращение: только теперь не в прокуратуру, а властям Алтайского края и Следственному комитету с просьбой организовать служебную проверку прокурорских работников.