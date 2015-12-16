Москва, 16 декабря, 2015, 09:15 — ИА Регнум. Выпуск российских денег предлагается сделать более экономным: перестать выпускать монеты достоинством в копейку, рублёвую монету выпускать с отверстием и возобновить печать десятирублёвых купюр. Об этом сообщается в письме заместителя председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вадима Соловьева (КПРФ), направленном председателю Центрального банка России Эльвире Набиуллиной, пишут «Известия».

amurklad.org Китайские монеты с отверстием

«Прошу вас рассмотреть возможность выпускать монеты номиналом 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, 10 рублей с отверстиями. Также прошу проанализировать, насколько затраты на чеканку копеек соотносятся с практической пользой их применения, и рассмотреть возможность прекратить чеканку монет номиналом ниже 1 рубля. В то же время прошу рассмотреть вопрос о необходимости и возможности выпуска купюр номиналом 10 тыс. рублей», — предлагает Соловьёв.

Экономия на металле за счёт отверстий в Центробанке не вызвала одобрения. К существенному сокращению расходов такие меры не приведут.

«Экономия стали, которая составляет основу монет Банка России, при вырубке отверстия практически не скажется на стоимости изготовления монет, — сообщили в пресс-службе ЦБ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центробанк России не видит необходимости в выпуске в обращение 10-тысячной купюры. Об этом 12 ноября заявил первый заместитель председателя ЦБ Георгий Лунтовский.

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