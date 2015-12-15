Вашингтон, 16 декабря, 2015, 02:55 — ИА Регнум. Создание Саудовской Аравией антитеррористической коалиции в составе 34 государств свидетельствует о провале попыток США занять лидирующую позицию на Ближнем Востоке. Об этом 16 декабря заявил агентству Sputnik глава комитета Сената США по делам вооружённых сил Джон Маккейн.

Gage Skidmore Джон Маккейн

«Это наиболее яркий пример отсутствия американского лидерства, мотивировавшего Саудовскую Аравию и других решительно взяться за собственные стратегии по борьбе как с «Исламским государством», так и с иранской угрозой», — заявил американский сенатор.

Маккейн также отметил, что страны-члены новой коалиции «привержены свержению Башара Асада в той же мере, как и борьбе с ИГИЛ», высказав мнение, что президент Сирии «представляет для них даже большую угрозу во многих отношениях, чем «Исламское государство».

Как передавало ИА REGNUM, власти Саудовской Аравии 15 декабря объявили о формировании исламского военного альянса по борьбе с терроризмом, в состав которого войдут 34 государства.

Объединённый командный оперативный центр сил коалиции будет базироваться в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияде.

Напомним, что в регионе уже действует международная коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» во главе с США, ведущая боевые действия на территории Сирии без разрешения властей этой страны и без санкции ООН.

Также операцию против «Исламского государства» в Сирии ведёт Россия — после обращения к Москве за военной помощью президента республики Башара Асада.

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