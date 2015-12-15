Минск, 15 декабря, 2015, 20:08 — ИА Регнум. «Белоруссия, исходя из совместного заявления по итогам переговоров Путина и Лукашенко, обязалась и дальше поддерживать Россию», — заявил 15 декабря корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Николай Радов, оценивая состоявшиеся 15 декабря в Москве переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным.

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«Визит Лукашенко в Москву обошёлся без сенсаций, — констатировал эксперт. — Ничего особенного в них, на первый взгляд, нет — стандартные слова, общие фразы. Но во всём этом чувствуется, что белорусов о чём-то негласно попросили — слишком уж бросается в глаза упор на совместные усилия в области международных отношений».

«Как и ожидалось, нет официального заявления о российской военной авиабазе, но есть слова о стремлении «совместно работать над повышением уровня коллективной безопасности, в том числе в формате Организации Договора о коллективной безопасности», — отметил Радов. — Вероятно, Лукашенко удалось отстоять свою точку зрения по этому вопросу и теперь база, если она появится, будет под знаменем ОДКБ».

Частные вопросы поставок российской нефти на белорусские НПЗ, по мнению эксперта, «будут решать на уровне хозяйствующих субъектов». Радов констатировал: «По нефти вопросы решены — чего ещё требовать от России? Тем более в период низких цен».

Оценивая перспективы оказания Россией финансовой помощи своему «стратегическому партнёру», Радов выразил уверенность, что они прояснятся «до Нового года» и не следует ожидать одномоментного выделения больших российских кредитов — скорее всего, они будут выделяться частями и из нескольких источников. «Если же Лукашенко по возвращении начнёт много говорить и демонстративно отправлять на Запад Макея (глава МИД Белоруссии Владимир Макей, — прим. ИА REGNUM), то в первом полугодии денег в Минске точно не дождутся».

«В целом, всё самое основное осталось за кадром и до конца года станет ясно, о чём конкретно говорили президенты», — резюмировал эксперт.