Москва, 15 декабря, 2015, 19:19 — ИА Регнум. Как рассказал журналистам адвокат Лопатиной Виктор Гриб, иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, признании информации не соответствующей закону и запрещенной к распространению, обязании удалить сведения, компенсации морального вреда против ответчиков Алексея Навального, Геннадия Албурова, Любови Соболь, НКО «Фонд борьбы с коррупцией», Google Inc. подан в Люблинский районный суд Москвы. По словам Гриба, Лопатина отрицает, что она является совладелицей фирмы «Сахар Кубани» с женами членов банды из станицы Кущевская в Краснодарском крае, причастных к массовому убийству людей, — Сергея Цапка и Вячеслава Цеповяза». Адвокат подчеркивает, что никаких реальных доказательств якобы существующей связи Лопатиной и «кущевской бандой» в публикациях не приведено. По словам адвоката, в исковом заявлении также подробно опровергаются иные ложные утверждения в ее отношении.

crimerussia.ru Ольга Лопатина

Сегодня же «Интерфакс» сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Использование заведомо подложного документа». В постановлении о возбуждении дела указано, что для регистрации ООО «Сахар Кубани» в 2008 году в качестве одного из учредителей было представлено ООО «Арлайн» в лице гендиректора этой компании Лопатиной, от имени которой были проставлены соответствующие подписи и печать. Однако, по данным доследственной проверки, Лопатина указанные документы не подписывала и в организации общества не участвовала. По данным следствия, подложные документы были представлены в ИФНС России по Кущевскому району Краснодарскому краю для регистрации ООО «Сахар Кубани» в качестве юридического лица.