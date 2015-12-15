Нижний Новгород, 15 декабря, 2015, 15:24 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде осталось 15 кандидатов на пост главы администрации города. Конкурсная комиссия отсеяла 13 из 28 поданных заявок. В основном претензии касались неполного пакета документов и несоответствия требованиям по стажу или образованию. Как сообщает КоммерсатЪ, среди исключенных из списка — несколько нижегородских предпринимателей, безработные, пенсионер и представитель общественной организации.

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По итогам первого заседания проходят председатель совета директоров ООО «Зефс-энерго», бывший заместитель нижегородского губернатора Антон Аверин, и.о. сити-менеджера Андрей Чертков, заместители главы администрации города Сергей Миронов, Владимир Солдатенков, Сергей Белов, экс-глава администрации Дзержинска Геннадий Виноградов, гендиректор муниципального учреждения «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде» Юрий Гаранин, директор МП «Объединенная дирекция по жилищному строительству Нижнего Новгорода» Игорь Матвеенко и начальник сектора МКУ «Административно-техническое обеспечение Кстовского района Нижегородской области» Александр Фролов. Также среди прошедших предварительный отбор — депутаты гордумы Николай Сатаев и Александр Котельников, исполнительный директор ООО «Адрес» Сергей Петров, юрист Вячеслав Мельников, военный пенсионер Вадим Орешин и директор ГКУ Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Северо-Восточного административного округа» Максим Никитаев.

К заседанию Гордумы, на котором будет избран глава администрации, этот список может стать короче. «Мы должны получить подтверждение достоверности данных, представленных кандидатами, и исчерпывающую информацию, которая, как сегодня стало ясно, необходима. После этого каждый кандидат будет еще раз подвергнут обсуждению», — сообщил вчера после заседания комиссии ее председатель Марк Фельдман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у нижегородских депутатов возникли сложности с выбором главы администрации. На первом заседании гордумы нового созыва депутаты объявили конкурс на замещение должности главы администрации, внесли изменение в положение о конкурсе и о назначении членов конкурсной комиссию.

Эти действия вызвали протест областной и городской прокуратуры, которые сочли, что подобные решения гордумы, принятые на самом первом ее заседании, неправомерны. В результате депутаты городской думы приняли решение назначить новый конкурс.