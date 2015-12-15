Москва, 15 декабря, 2015, 14:47 — ИА Регнум. Информационное агентство Bloomberg опубликовало рейтинг самых пессимистичных прогнозов и сценариев развития событий на 2016 год. Первое место в нем ожидаемо заняла нефть: рост стоимости «черного золота» до $100 за баррель из-за ее дефицита.

Эдвард Мунк. Крик (фрагмент). 1893

По мнению экспертов агентства, это может произойти, если террористы «Исламского государства» нанесут удары по инфраструктуре нефтедобывающих государств Ближнего Востока, а страны-члены ОПЕК не смогут увеличить добычу.

Второе место в списке международных страхов стало бегство Великобритании из Евросоюза. В этом случае в экономике Соединенного Королевства начнется длительная рецессия и фунт обрушится.

Замыкают тройку опасения хакерских атак на банки, в результате которых подрывается доверие к банковской системе, ФРС не повышает базовую процентную и ставку и валюта — в этом сценарии доллар — падает. Хакеры, само собой, из России и Ирана, и мстят они за санкции.

Четвертый неприятный сценарий, по мнению аналитиков Bloomberg — это проблема с мигрантами в Евросоюзе. Глобальный политический кризис в странах ЕС возникает из-за серии терактов в крупных городах — Лондоне, Берлине, Мюнхене, Риме. Канцлер Германии Ангела Меркель признает крах политики мультикультурализма и уходит в отставку, а популярность лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен растет.

Президент РФ Владимир Путин не мог не попасть в рейтинг страхов. Он на пятом месте: в мире боятся, что российский лидер перехитрит Барака Обаму в Сирии и реализует российский сценарий передачи власти в стране в рамках соглашения о борьбе с «Исламским государством». Россия закрепляется на Ближнем Востоке, Меркель все равно уходит в отставку под давлением бизнеса, стремящегося снять санкции с РФ, и Россия становится крупнейшим торговым партнером ЕС.

На шестом месте кандидат в президенты США Дональд Трамп — если он станет успешным кандидатом. Седьмым пессимистичным сценарием назван «слабеющий Китай»: если в условиях, когда экономика страны вступила в фазу кризиса и слабеет, новый американский президент решит нарастить военное присутствие в Южно-Китайском море и помочь правительству Тайваня политически и оружием против КНР, то в регионе возрастет угроза военных действий.

На восьмом месте — предупреждающий удар Израиля по иранским ядерным объектам. Замораживаются сделки с Ираном, растут в цене и золото и акции военных компаний, в США правят «ястребы».