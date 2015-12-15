Оттава, 15 декабря, 2015, 12:48 — ИА Регнум. В Канаде из-за снижения мировых цен на нефть растет число самоубийств, пишет газета The Guardian.

eranico.com Нефтяная вышка

По данным издания, в канадской провинции Альберта, экономика которой во многом зависит от нефти, в период с января по июнь 2015 года число самоубийств выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что в другой провинции — Саскачеван, число ежегодных суицидов увечилось на 19%.

Социальный работник Леонард Макьюэн заявил, что чем ближе к Рождеству — тем ситуация с самоубийствами становится хуже. По его мнению, резкий скачок суицидов произошел после снижения цен на нефть.