Москва, 15 декабря, 2015, 09:09 — ИА Регнум. Российский самолёт А321, потерпевший крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года, был взорван при помощи пластита, заложенного на борту лайнера. К такому выводу пришли специалисты ФСБ, пишет «Коммерсант».

mediazavod.ru Взрывчатое вещество

Тип взрывчатого вещества удалось установить в результате химического анализа смывов и соскобов с некоторых участков самолёта, на которых могли быть частицы вещества. Как заключили эксперты, на борту самолёта была взорвана небольшая бомба, подложенная под кресло в конце салона. Взрывчатое вещество снаряда по химическому составу близко к пластиту. Изготовлено за пределами России.

В результате взрыва в самолёте образовалось сквозное отверстие диаметром в метр, которое привело к дальнейшей разгерметизации судна. Взрыв произошёл во время набора высоты.

Взрывчатое вещество платит применяется обычно в военных или инженерных целях для подрыва металлоконструкций. Относится к пластичным взрывчатым веществам.

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