Москва, 15 декабря, 2015, 05:19 — ИА Регнум. Уроженец Ирландии, прогуливавшийся вечером 14 декабря в центре Москвы, стал очевидцем перестрелки в кафе «Элементс» на улице Рочдельской, передаёт телеканал «Рен ТВ».

img-fotki.yandex.ru Кафе «Элементс» на улице Рочдельской,

По словам очевидца, злоумышленников, открывших стрельбу, было порядка 10−15 человек, в ходе инцидента прозвучало «не менее 20−25 выстрелов».

Свидетель перестрелки сообщил, что является выходцем из Ирландии и работает в СМИ.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 14 декабря группа неизвестных ворвалась в кафе «Элементс» на улице Рочдельской в Москве. Произошёл конфликт с работниками заведения, завершившийся стрельбой. С ранениями были госпитализированы три человека, двое из которых позднее скончались.

В столичном управлении Следственного комитета сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».