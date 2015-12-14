Москва, 9 апреля, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Перенос пуска ракеты-носителя «Ангара-А5» является частью обычной рутинной работы, поэтому к подобным ситуациям необходимо относиться спокойно, заявил историк космонавтики Александр Железняков.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«К подобному надо относиться спокойно. Это испытательный пуск. Здесь все надо дважды и трижды перепроверить, прежде чем запускать ракету. Очень много средств в неё вложено, не хотелось бы, чтобы из-за пустяка произошла какая-то фатальная нештатная ситуация. К подобным переносам надо относиться очень спокойно, это обычная рутинная работа», — приводит слова Железнякова ТАСС.

Железняков отметил, что при подготовке пуска учитывается и контролируется множество различных параметров, поэтому при превышении допустимых пределов система останавливает предстартовую подготовку.

Эксперт отметил, что говорить о причинах остановки пуска «Ангары-А5» на данный момент преждевременно, так как необходимо изучить телеметрию и прочую документацию касаемо ракеты и пуска.

«Возможно, это неготовность пожарной системы или выход за пределы других допустимых параметров. Пока это гадание на кофейной гуще», — добавил Железняков.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля первый пуск «Ангары-А5» был отменён. Повторный пуск назначен на 10 апреля, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3880476" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Накануне в «Роскосмосе» подтвердили, что пуск первой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный запланирован на вторник, 9 апреля. Ранее ракеты этого семейства летали только с космодрома Плесецк в Архангельской области. Так, лёгкая «Ангара-1.2» отправилась с космодрома 9 июля 2014 года, а 23 декабря того же года прошёл старт тяжёлой «Ангары-А5». Всего за последние десять лет с Плесецка стартовало шесть ракет «Ангара».

На стартовый стол космодрома Восточный ракету вывезли 26 марта. По словам Борисова, запуск ракеты-носителя «Ангара» перевернёт страницу в развитии современного российского космодрома.

В феврале глава «Роскосмоса» анонсировал создание в России ракеты, способной стартовать не только с космодрома. По его словам, сотрудники Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной институт государственной корпорации «Роскосмос») занимаются разработкой многоразовой ракеты-носителя сверхлёгкого класса. У такой ракеты, как и у перспективной ракеты «Амур-СПГ», будет предусмотрено многоразовое использование. Предполагается, что они обе будут базироваться на космодроме Восточный. Создание ракеты ведётся не только в интересах народного хозяйства, на неё также возлагает определённые ожидания Министерство обороны, добавил Борисов.