Москва, 14 декабря, 2015, 19:48 — ИА Регнум. Боксер Рой Джонс-младший потерпел поражение в первом бою под флагом России. 12 декабря был нокаутирован в Москве в 4-м раунде британцем Энцо Маккаринелли. Российский паспорт 46-летний Джонс получил из рук президента России Владимира Путина. Официальное прошение о натурализации американский боец написал 20 августа.

Fedyanin Nikita Рой Джонс-младший

Спортивные круги сходятся во мнении, что этого боя попросту не должно было быть, Рой Джонс является легендой бокса и уже давным-давно все и всем доказал, пишут «Аргументы недели». «Не стоит забывать, — отмечает издание, — и о возрасте российского боксера, все же 46 лет — не лучшие года для профессионального ринга, особенно когда против тебя стоит атлет, который моложе на 11 лет. Стоит отметить, что бой даже не был титульным, что еще раз ставит под сомнение его актуальность. При этом промоутер Джонса Владимир Хрюнов придумал сразу ряд причин для этого. Так, он обвинил первым делом Государственный департамент США, заявив, что тот надавил на WBA, чтобы организация якобы не давала титульный бой Джонсу в связи с тем, что боксер получил российский паспорт. Чуть позже у Хрюнова появилась новая версия, согласно которой из-за своих финансовых интересов, стать титульным, бою помешал бизнесмен Андрей Рябинский. Правда, как ему это удалось, Хрюнов не смог объяснить».

На самом деле, в поединках на звание чемпиона мира могут участвовать только бойцы, которые находятся высоко в рейтинге и могут претендовать на это звание, напоминают «АН». Один из этих боксеров должен быть реальным действующим чемпионом. Британец даже не входит в топ-15 претендентов по версии WBO, а Джонс в этом листе значится лишь на 11-м месте. Чемпион — поляк Кшиштоф Гловацки, а главный претендент — украинец Александр Усик. В рейтинге WBA оба боксера находятся за чертой топ-10. Чемпионом является россиянин Денис Лебедев, а, следовательно, и бой рейтинговым быть не мог.

«Так для чего же был нужен этот бой? — недоумевает издание. — Вероятно, каждый любитель бокса вчера задавался этим вопросом. Для чего и с чьей подачи легендарный спортсмен, фактически уже завершивший карьеру, в минувшее воскресенье вышел на ринг и уже в первом раунде был отправлен в глубокий нокаут? Сомнительно, что легендарный боец спал и видел, что ближе к 50-ти, потеряв форму, он будет так неудачно биться за цвета российского триколора. Вероятно, здесь остро стоят два вопроса: денег и пиара. И алчность человека, который, вероятно, и толкнул Джонса на ринг против гораздо более молодого и хорошо подготовленного соперника. Речь, разумеется о Владимире Хрюнове. Похоже, дивиденды с заполненной до отказа 20 тысячной «ВТБ-арены» сильно затуманили взор спортивному менеджеру, который не только смазал завершение карьеры легенде мирового бокса, но испортил выходные многим россиянам, искренне болевшим за Джонса».