Минск, 14 декабря, 2015, 19:16 — ИА Регнум. Белоруссия не является частью Европы, а официальная история Мариинского театра содержит «белые пятна». Об этом говорится в опубликованной 14 декабря МИД Белоруссии стенограмме интервью посла постсоветской республики во Франции Павла Латушко «программе «Картина мира» на телеканале «Россия-Беларусь» (12 декабря 2015 года)».

В интервью белорусскому гостелеканалу посол заявил: «Мы же знаем о том, что пьесы Жан-Жака Руссо ставились в 18 столетии в Беларуси, что балет в Беларуси появился благодаря французским хореографам, которых пригласили Радзивиллы к себе, а в последующем Шкловская балетная трупа основала великую «Мариинку».

Отметим, что термин «Беларусь» введён в широкий оборот лишь в XX веке как аналог использовавшихся до этого терминов «Северо-Западный край Российской империи» и «Белоруссия». Ныне власти постсоветской республики старательно борются с традиционным для русского языка именованием данной территории, настаивая на том, что термин «Беларусь» является единственно правильным. При этом ссылка идёт на закон, принятый Верховным советом постсоветской республики (спустя несколько лет парламент постсоветской республики был распущен и переименован в «Национальное собрание»).

Возможно, в тексте сообщения МИД постсоветской республики присутствует ошибка — вероятно, имелась ввиду не «балетная трупа», а «балетная труппа». Однако данный вопрос также представляется дискуссионным — возможно, чиновники экс-БССР пошли дальше в принятии законов о нормах русского языка, о чём пока ни русскоязычное большинство Белоруссии, ни Институт русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук не информированы.

Латушко заявил также о намерении «показать нашу кухню, которую представит шеф-повар минского отеля «Европа». «Он представит французской публике в стенах нашего посольства белорусскую и европейскую кухню», — уточнил чиновник постсоветской республики, которую госагитпроп позиционирует как «центр Европы».

Напомним, что бывший комсомольский работник Павел Латушко, занимавший также должности посла в Польше и министра культуры Белоруссии, при назначении на должность посла во Франции (в конце 2012 года) получил от Александра Лукашенко задание изучить опыт французских левых, чтобы применить его в деятельности созданной в поддержку президента Белоруссии организации «Белая Русь» — номенклатурного объединения, которое политологи называют «партией власти» и «опорой авторитарного режима». В должности министра культуры (с 4 июня 2009 года по 16 ноября 2012 года) Латушко занимался реализацией «белорусизаторских» мероприятий, поддержав административным ресурсом ревизию официальной историографии, из которой был удалён термин «Отечественная война 1812 года». В конце 2012 года Латушко принял участие в чествовании наполеоновских солдат, погибших в «русской кампании», а в 2013 году лично вёл переговоры с потомком Наполеона I о включении белорусского города Борисова в «Европейскую федерацию городов истории Наполеона». Общественного обсуждения присоединения Борисова к «наполеоновской федерации», как многих других мероприятий в духе ревизионизма и «белорусизации», не проводилось. В должности посла Латушко отметился как организатор странных PR-кампаний, создавая искаженное представление об истории и культуре Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко отметился на ниве знания истории Санкт-Петербурга: выступая с трибуны III Всебелорусского собрания (2006 год), руководитель постсоветской республики заявил: «Скорина был не только белорус — он жил и в Питере и творил там, россияне с гордостью о нём говорят». На самом деле просветитель и издатель Франциск Скорина (напечатал такие книги, как «Псалтырь», «Библия руска» и другие) родился около 1490 года в Полоцке и умер в 1551 году в Праге. Соответственно, он не мог иметь отношения к Санкт-Петербургу, основанному Петром I в 1703 году. Лукашенко так и не признал своей ошибки, сделав впоследствии немало нелепых заявлений (например, о наличии «белоруской цивилизации», об изучении им в школе «стихов Быкова»), благодаря чему мем «Скорина Питерский» часто востребован блогерами.