Москва, 14 декабря, 2015, 18:03 — ИА Регнум. Комиссия Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям одобрила проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 17 января 2001 года № 3 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы». Как заявил на заседании 14 декабря председатель комиссии, депутат Михаил Антонцев («Единая Россия»), внесение поправок в столичное законодательство обусловлено необходимостью приведения его в соответствии с федеральным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Предлагаю вынести его на рассмотрение депутатов на ближайшем заседании Думы», — сообщил Антонцев.

Депутат добавил, что законопректом предлагается предоставить для маломобильных граждан не менее 10% мест на парковках Москвы. Кроме того, людям с ограниченными возможностями и их собакам-проводникам планируется обеспечивать доступ на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также дублировать необходимую печатную информацию рельефно-точечным шрифтом Брайля. Антонцев отметил, что на реализацию нового закона дополнительных средств из городского бюджета не потребуется.

Как прокомментировал данную законодательную инициативу корреспонденту ИА REGNUM координатор общественного объединения «СтопХам» Дмитрий Чугунов, в Москве остается актуальной проблема парковки для людей с ограниченными возможностями: автомобилисты оставляют свои транспортные средства на местах для инвалидов, невзирая на знаки и разметку, а также незаконно размещают наклейки «инвалид».

По его мнению, необходимо продолжить борьбу с теми, кто незаконно пользуется льготами для инвалидов. «Люди будут продолжать покупать знаки инвалидов. И просто будут более жесткие карательные меры по отношению к тем, кто позволит себе такие знаки купить и по отношению к которым было доказано, что это действительно так. Способы есть и они понятные. Все надзорные органы в этом плане знают, как оно делается», — сообщил Чугунов.

Напомним, в Москве автовладельцам с инвалидностью, а также их законным представителям предоставляется право бесплатной круглосуточной парковки на местах, отмеченных знаком 8.17 «Инвалиды», а также разметкой 1.24.3, для чего необходимо оформить парковочное разрешение инвалида.

Ранее на заседании в Мосгордуме заместитель департамента труда и социальной защиты Ольга Грачева сообщала, с 2010 по 2014 год уровень доступности объектов инфраструктуры для маломобильных граждан в городе увеличился с 54% до 80%, а по объектам социальной сферы этот показатель превышает 90%.