Москва, 15 декабря, 2015, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 15 декабря, Госдума обсудит ряд законопроектов социального блока, сообщает ИА REGNUM. Так, парламентарии в третьем чтении рассмотрят законопроект, предусматривающий «заморозку» индексации пенсий работающим пенсионерам. В частности, указывается, что в случае прекращения работы в период с 1 октября 2015 года до 31 марта 2016 года пенсионер вправе не позднее 31 мая 2016 года предоставить в Пенсионный фонд заявление о прекращении или возобновлении трудовой деятельности. Фонд ежемесячно мониторит категории пенсионеров на предмет возможной индексации пенсий.

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Также в третьем чтении Госдума рассмотрит законопроект о соблюдении принципа адресности и применении критериев нуждаемости. Документом также устанавливается, что при формировании бюджетов регионов средства, высвобождающиеся в связи с принимаемыми изменениями, направляются на цели социальной политики субъектов РФ.

В первом чтении парламентарии рассмотрят законопроект о введении саморегулирования (СРО) в сфере организации зрелищно-развлекательных мероприятий. Предлагается установить, что деятельность по организации зрелищно-развлекательных мероприятий могут осуществлять только индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо, которые являются членами одной из отраслевых саморегулируемых организаций.

Также в первом чтении депутаты обсудят законопроект о том, что срок действия установленных ЦБ предельных размеров базовых ставок страховых тарифов и коэффициентов тарифов ОСАГО не может быть менее одного года.