Степанакерт, 14 декабря, 2015, 16:23 — ИА Регнум. В Нагорно-Карабахской Республике завершилась перепись населения — вторая со времени провозглашения независимости. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте.

Bankoboev.Ru Монастырь Гандзасар. Нагорный Карабах

Для организации и проведения переписи 2015-го года решением правительства были созданы общереспубликанская, районная и Степанакертская городская комиссии. Было образовано 9 переписных, 90 инструкторских и 501 счётных участков, составлены схематические планы г. Степанакерта, районов и сельских общин. Перепись проводилась привлечёнными проинструктированными работниками — счётчиками — путём обхода жилых и иных помещений и непосредственного опроса проживающих в них совершеннолетних лиц. Счётчики прошли соответствующее обучение, инструкцию и аттестацию.

«Важно, что люди с пониманием отнеслись к необходимости проведения данного мероприятия общереспубликанского значения, осознали её суть и значение и полноценно исполнили свой гражданский долг. В целом поставленную задачу считаю выполненной, каких-либо эксцессов в ходе переписи не было зафиксировано. Результаты переписи имеют важное значение для разработки государственной и экономической политики, программирования и управления. Оценка потенциала государства очень важна для нашей республики, пребывающей в сложной геополитической ситуации и постоянно сталкивающейся с многочисленными вызовами», — отметил председатель Национальной статистической службы НКР Карен Нерсисян.

Предварительные итоги второй переписи населения НКР будут представлены общественности весной 2016 года, а окончательные — в конце того же года. Первичные (индивидуальные) данные переписи являются конфиденциальными и не подлежат опубликованию. Окончательные итоги переписи населения используются или публикуются только в обобщенном и группированном виде.

Согласно принятому в декабре 2001 года Закону о переписи населения, перепись в Нагорно-Карабахской Республике проводится раз в десять лет. Перепись носит обязательный характер, опрашиваемые обязаны давать точные и исчерпывающие ответы на все вопросы переписного листа.

Первая со времени провозглашения независимой республики (1991 год) перепись населения Нагорного Карабаха была проведена в 2005 году и, согласно данным Национальной статистической службы НКР, численность постоянно проживающего в республике населения тогда составила 137 тыс. 737 человек, из коих армян ­ — 137 тыс. 380 (99,74%), русских — 171, греков — 22, украинцев — 21, грузин — 12, азербайджанцев — 6, представителей других национальностей — 125. В столице республики — Степанакерте — на тот момент проживало 49 тыс. 986 человек. По неофициальным данным сегодня численность населения НКР превышает 150 тысяч.