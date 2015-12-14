Москва, 14 декабря, 2015, 16:18 — ИА Регнум. В ночь с 14 декабря на 15 декабря в Москве можно будет наблюдать максимум одного из самых ярких и мощных ежегодных метеорных потоков — Геминиды. Наибольшее количество «падающих звезд» придется на 21:00 14 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в столичном Планетарии.

Amir shahcheraghian Геминиды

По словам специалистов-астрономов, отличительная особенность этого потока — большое количество болидов: в период максимума в небе можно увидеть до 120 сгорающих в небе метеоров в час. Москвичи, впрочем, вряд ли смогут стать свидетелями настолько эффектного зрелища, уточнили в планетарии: в городах, из-за дымки и яркого искусственного освещения, удается увидеть лишь наиболее яркие «падающие звезды», и лучше всего Геминиды наблюдать за городом.

Как пояснил сотрудник Московского Планетария Дмитрий Трушин, этот метеорный поток получил свое название по созвездию Близнецов — Gemini. «Близнецы — созвездие Северного полушария — в зимний период восходит достаточно высоко над горизонтом. Сами Геминиды представляют собой красивое зрелище, поскольку включают не только мелкие метеоры, но и яркие болиды, наиболее крупные из которых могут даже оставлять дымовой хвост. В этом году Луна, только что прошедшая фазу новолуния 11 декабря, скроется за горизонтом Москвы вечером после 19:00, а радиант Геминид в это время начнет подниматься высоко в небе. Поэтому в ночь с 14 на 15 декабря наблюдать Геминиды будет благоприятнее всего в Европейской части России», — пояснил астроном.

Напомним, ранее, в ноябре, жители Европейской части России, в том числе и столичного региона, могли наблюдать еще один значительный метеорный поток — Леониды, хотя полюбоваться им в полной мере москвичам помешала пасмурная погода.

Читать также: На ночь с 17 на 18 ноября придется пик одного из ярчайших звездопадов