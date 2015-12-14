Калининград, 14 декабря, 2015, 13:38 — ИА Регнум. В Атлантике завершены испытания глубоководного аппарата «Русь», спущенного с борта калининградского исследовательского судна «Янтарь». Именно этот корабль стал поводом для медиаистерии, устроенной американскими СМИ минувшей осенью. В частности, газета The New York Times в статье «Киллер интернета» со ссылкой на Пентагон заявила, что подводные исследования океанографического судна «Янтарь» теоретически могут лишить Штаты доступа в Сеть.

korabli.eu Океанографическое судно «Янтарь»

Накануне Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны России сообщило, что экипаж аппарата «Русь» произвёл погружение с борта «Янтаря» на глубину 6180 метров. Испытания провели старшие гидронавты-испытатели, капитаны первого ранга Дмитрий Боев и Михаил Кузьмичёв во главе с председателем госкомиссии Юрием Кургановым.

Ранее начальник Главного управления глубоководных исследований вице-адмирал Алексей Буриличев заявлял, что «Русь» поможет России в определении границ континентального шельфа в Арктике. Однако американские СМИ интерпретировали действия российских глубоководников иначе. Американские военные высказали опасения, что аппараты на борту «Янтарь» способны перерезать интернет-кабели на большой глубине, при этом обнаружить и устранить неисправность очень сложно.

Океанографическое судно «Янтарь» было изготовлено в Калининграде и в мае 2015 года передано ВМФ РФ. По словам вице-адмирала Буриличева, по технической оснащённости «Янтарю» в мире нет равных.

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