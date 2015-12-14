Краснодар, 14 декабря, 2015, 10:38 — ИА Регнум. Проблемы долгостроев и защита прав обманутых дольщиков в Краснодарском крае стали одной из тем обсуждения на межведомственном совещании руководителей правоохранительных органов ЮФО, которое в конце минувшей недели состоялось в Ростове-на-Дону. В ходе встречи были определены алгоритмы передачи земельных участков новым застройщикам, подбор которых прогарантировал глава города Сочи, сообщается на официальном сайте заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна («Единая Россия»).

kuban24.tv В Краснодаре бастуют дольщики

Как заверил заместитель губернатора Краснодарского края Юрий Гриценко, уже в январе 2016 года в Краснодаре пройдет специальное заседание совета безопасности региона, посвященное проблемам обманутых дольщиков, где все вынесенные на совещании вопросы получат свое официальное разрешение.

Добавим, что вместе с Ростовской областью с ее низкими темпами решения проблем обманутых дольщиков под «разбор полетов» попал и Краснодарский край. Особенно была отмечена сложная ситуация, сложившаяся в Сочи, где насчитывается самое большое количество дольщиков: 13 долгостроев и 2632 пострадавших гражданина. При этом курорт — единственный населенный пункт в России, где за последние годы число обманутых дольщиков не только не сократилось, но и возросло примерно в два раза.

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Власти Кубани намерены решить проблему обманутых дольщиков к 2013 году

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в конце июня текущего года рабочая группа уже выезжала в Сочи как раз совместно с заместителем генерального прокурора РФ Сергеем Воробьёвым, где проводила совещание по всем проблемным объектам Краснодарского края. Тогда было заявлено, что на Кубани почти пять тысяч семей стали жертвами обмана в долевом строительстве. На поддержку дольщиков краевой бюджет уже выделил 300 миллионов рублей. На эти деньги в дома проводят свет, газ, воду, создают необходимую инфраструктуру. Такую помощь планируют оказывать каждый год.

Добавим, что менее двух недель назад в Краснодаре собственники квартир недостроенной многоэтажки объявили голодовку. Дольщики ЖК «Армада» отдали последние сбережения, взяли ипотеку, мечтая о собственных квадратных метрах. Въехать в новый дом на проспекте Знаменского, 9 они должны были уже год назад, однако застройщик — компания «Кубанькапстрой» — затянул сроки сдачи дома и оставил многоэтажку без электричества, воды и тепла. Теперь, устав от обещаний, обманутые дольщики пошли на крайние меры: они обустроились возле дома в палатках.

Голодную акцию дольщики уже проводили летом, передает «Кубань 24». Тогда к ним приезжал застройщик и представители власти. Дали очередное обещание помочь, но дальше слов не пошло: на стройке не появился ни один специалист. В городской мэрии заверяют, что все проблемные стройки города находятся под пристальным вниманием администрации.

На данный момент на территории Южного Федерального округа, по данным рабочей группы «Единой России», насчитывается 88 проблемных объектов, жилье в которых не могут получить почти 9,3тысячм человек. Наиболее сложная ситуация складывается в Краснодарском крае (35 проблемных объектов и 4846 пострадавших граждан) и в Ростовской области (32 долгостроя и 2746 обманутых дольщиков).