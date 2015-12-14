Тбилиси, 14 декабря, 2015, 07:41 — ИА Регнум. Успехи российско-сирийской военной операции позволяют в практическом плане рассматривать тот период, когда халифат как некоторое территориальное квазигосударственное образование перестанет существовать. Однако даже самые радужные прогнозы не предполагают, что сторонники ИГИЛ, и тем более его руководители, исчезнут с террористической карты мира.

pankisi.org Панкисское ущелье

В этой связи особое внимание нужно уделить регионам, вплотную прилегающим к границам России, которые стали поставщиками лидеров халифата — и к самим этим лидерам. И если ситуация на российском Северном Кавказе такова, что, скорее всего, не позволит уцелевшим силам халифата даже фрагментарно обосноваться на российской территории, то с нашими соседями дело обстоит гораздо сложнее.

Панкисское ущелье — территория в составе Грузии с компактным проживанием кистов (кистинцев), субэтноса чеченцев, разговаривающих на одном из диалектов вайнахского языка. Ущелье получило известность в России во время первой и второй чеченских войн как заграничная (и потому недоступная для контртеррористических сил) база боевиков, воевавших с Россией.

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Все статьи автора: Александр Шпунт