Москва, 13 декабря, 2015, 23:04 — ИА Регнум. В 2016 году, в связи с уменьшением бюджета здравоохранения, Минздрав РФ вновь планируют снизить число врачей и медсестер, занятых в государственных психиатрических клиниках и психоневрологических диспансерах (ПНД). Об этом ИА REGNUM стало известно из источника в Минздраве РФ.

bigpicture.com.ua Психиатрическая больница

Все это происходит в рамках мероприятий по реформированию здравоохранения в области психиатрической помощи. При этом в государственных психиатрических клиниках, пропорционально закрытым, либо переведенным в режим дневного стационара круглосуточным отделениям, растет количество платных отделений, например, для пациентов с синдромом Альцгеймера.

Сокращения врачей и медсестер в психиатрических клиниках и диспансерах, проходящих в порядке реформирования системы здравоохранения РФ сначала затронуло сотрудников предпенсионного возраста, чуть позже начали сокращать и тех, кому осталось работать не менее 10 лет. Затем началось ужесточение условий получения квалификации медперсонала.

Раньше медработникам, занятым в психиатрии, полагался отпуск в 62 календарных дня. Теперь же недоработки в практической реализации федерального закона № 426 «О специальной оценке условий труда». сотрудники психиатрической службы лишаются своих гарантий и компенсаций. Так как из вредных факторов при оценке условий труда исключен психоэмоциональный фактор, многие лишатся надбавок к зарплате за вредность, льготных отпусков (тяжесть условий труда будет оценивать администрация ЛПУ), а также льготных пенсионных надбавок. Администрации медучреждений совершенно не выгодны длительные отпуска сотрудников, которых и так хронически не хватает.

За время реформ во многих психиатрических стационарах по всей стране были сокращены постоянные специалисты других специальностей: кардиологи, травматологи, рентгенологи, лоры и терапевты.

При больницах остались лишь специалисты консультационно-диагностических центров, которые работают не более 6 часов в день. Поэтому если у пациента психиатрической клиники начинается сердечный приступ, инфаркт, инсульт, приступ холецистита, или случается перелом, ему приходится вызывать обычную скорую, везти в травмпункт, госпитализировать в обычную клинику.

Пациентам психиатрических клиник Минздрава РФ, как правило, не обеспеченным материально, намерены снизить и количество койко-дней, проведенных в стационаре. Следовательно уменьшается и терапевтический эффект от лечения, снижается длительность ремиссии, и выписавшийся пациент, состояние которого нормализовалось при регулярном приеме лекарств, имеет возможность забросить медикаментозную терапию сразу после выписки, окончательно не долечившись. Между тем, в стране не наблюдается серьезного уменьшения пациентов этого профиля.

Как сообщается в Резолюции XVI съезда психиатров России, прошедшего в сентябре в Казани, за 10 лет число инвалидов с психическими расстройствами увеличилось на 5,2% и в 2014 г. составило 1.055.950 человек; в расчете на 100 тыс. населения этот показатель вырос на 4,0% и составляет 721,9.

По данным, озвученным на съезде врачей-психиатров и отраженным затем в резолюции, в 2014 г. число врачей-психиатров в 85 регионах РФ составило 13.391 человек, число врачей-психотерапевтов — 1.526 человек. Обеспеченность населения врачами-психиатрами в расчете на 10 тыс. населения составила 0,92, врачами-психотерапевтами — 0,10. Высокий показатель коэффициента совместительства (врачей-психиатров — 1,54, врачей-психотерапевтов — 1,94) свидетельствует о хроническом дефиците в отрасли указанных специалистов.

Тревожная тенденция, как отмечено в Резолюции, прослеживается за период 2005—2014 гг. Как отмечается в резолюции, произошло значительное уменьшение числа и мощности психиатрических учреждений, как амбулаторных, так и стационарных. Число психоневрологических диспансеров уменьшилось на 43,3% (с 173 до 98), медицинских учреждений, имеющих дневной стационар — на 2,3% (с 171 до 167), число медицинских учреждений, имеющих психиатрические кабинеты — на 12,5% (с 2.249 до 1.967), число психиатрических больниц — на 22,2% (с 270 до 210); число диспансеров, имеющих стационары — на 36,5% (с 115 до 73).