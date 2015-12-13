Алферовка, Воронежская область, 13 декабря, 2015, 19:16 — ИА Регнум. В здании психоневрологического интерната, сгоревшего в Воронежской области 13 декабря, ранее выявлялись нарушения, однако все они были устранены. Между тем, само здание имело высокие риски к возгоранию. Об этом заявил глава МЧС России Владимир Пучков, прилетевший 13 декабря в Воронежскую область, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомстве.

пресс-служба правительства Воронежской области Заседание Комиссии правительства Воронежской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством министра МЧС России Владимира Пучкова

«Соответствующие поверки проводились, нарушения выявлялись, но они были устранены», — сказал Владимир Пучков.

Глава МЧС уточнил, что здание, в котором произошел пожар, было построено в 1960 году. «У него деревянные перекрытия, стены просто покрыты штукатуркой, что несёт высокие риски возгорания», — пояснил глава МЧС России.

Владимир Пучков на месте пожара провёл заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В ходе заседания он отметил оперативность работы всех экстренных служб, задействованных при ликвидации пожара в психоневрологическом интернате.

«Потери могли быть намного больше, если бы не действия медперсонала и реагирующих подразделений, оперативно прибывших на место пожара», — сказал глава МЧС. Всего в корпусе находились 39 пациентов, относящихся к маломобильной категории. Для их эвакуации пришлось разбивать и выламывать окна.

Владимир Пучков также сообщил, что работа по установлению причины пожара продолжается — рассматриваются все версии пожара в психоневрологическом интернате в Воронежской области.

«Сейчас на месте пожара работают дознаватели МЧС и специализированная лаборатория. Как будут проведены все исследования, мы доведём версию случившегося», — сказал министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в корпусе № 1 психоневрологического интерната в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области произошел в ночь на 13 декабря. Погибли 23 человека, 24 в настоящее время в больнице, в том числе шесть человек — в реанимации.

В настоящее время следователи допрашивают сотрудников ГУ МЧС по региону и чиновников департамента соцзащиты области.

14 декабря в регионе объявлен днем траура.