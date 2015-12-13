Москва, 13 декабря, 2015, 17:51 — ИА Регнум. «С помощью китайских инвесторов никарагуанцы задумали построить свой канал. Главное — теперь при Ортеге никарагуанцы приглашают к себе всех. «Здесь у нас основным вызовом, конечно же, является строительство нового межокеанского канала через Никарагуа. Это большой вызов. Мы рассчитываем на сотрудничество, участие мирового сообщества, в частности, Российской Федерации», — отметил Даниэль Ортега», — такой комментарий к интервью никарагуанского лидера в программе российского государственного телевидения «Вести в субботу» дал заместитель директора ГТК «Телеканал «Россия» Сергей Брилёв.

Kaidor wikipedia.org Предлагавшиеся трассы Никарагуанского канала

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство «проекта века», которому уже начали придавать рекламное значение «альтернативы» Панамскому каналу и пытаться привлечь к его продвижению Россию — Никарагуанского канала отложено на год. Об этом несколько дней назад сообщил ряд российских и латиноамериканских СМИ. Панамское издание La Estrella в качестве основной причины «заморозки» строительства назвало доклад экологов, высказавших опасения по поводу последствий стройки для окружающей среды. Однако, как выяснилось, реальным фактором переноса строительных работ стали финансовые проблемы основного подрядчика — гонконгского консорциума HK Nicaragua Canal Development Investment Co Ltd (HKND). Напомним, что этот консорциум был экстренно создан специально под строительство Никарагуанского канала. А главный концессионер Никарагуанского канала Ван Цзин вообще был мало кому известен до этой истории.

Читайте по теме: Крах «анти-Панамы»: строительство Никарагуанского канала заморожено: Основная причина — финансовые проблемы китайского подрядчика