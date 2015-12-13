Никарагуа хочет втянуть Россию в «прожект века» — анти-Панамский канал
Москва, 13 декабря, 2015, 17:51 — ИА Регнум. «С помощью китайских инвесторов никарагуанцы задумали построить свой канал. Главное — теперь при Ортеге никарагуанцы приглашают к себе всех. «Здесь у нас основным вызовом, конечно же, является строительство нового межокеанского канала через Никарагуа. Это большой вызов. Мы рассчитываем на сотрудничество, участие мирового сообщества, в частности, Российской Федерации», — отметил Даниэль Ортега», — такой комментарий к интервью никарагуанского лидера в программе российского государственного телевидения «Вести в субботу» дал заместитель директора ГТК «Телеканал «Россия» Сергей Брилёв.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство «проекта века», которому уже начали придавать рекламное значение «альтернативы» Панамскому каналу и пытаться привлечь к его продвижению Россию — Никарагуанского канала отложено на год. Об этом несколько дней назад сообщил ряд российских и латиноамериканских СМИ. Панамское издание La Estrella в качестве основной причины «заморозки» строительства назвало доклад экологов, высказавших опасения по поводу последствий стройки для окружающей среды. Однако, как выяснилось, реальным фактором переноса строительных работ стали финансовые проблемы основного подрядчика — гонконгского консорциума HK Nicaragua Canal Development Investment Co Ltd (HKND). Напомним, что этот консорциум был экстренно создан специально под строительство Никарагуанского канала. А главный концессионер Никарагуанского канала Ван Цзин вообще был мало кому известен до этой истории.
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