Москва, 13 декабря, 2015, 15:07 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации срочно вызвало турецкого военного атташе в Москве в связи с инцидентом в Эгейском море. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

gasengi.com Сторожевой корабль Сметливый

Сообщается, что сегодня экипаж российского сторожевого корабля «Сметливый» предотвратил столкновение с турецким сейнером (рыбопромышленное судно для лова рыбы кошельковым неводом) в акватории Эгейского моря.

Инцидент произошел в 22 километрах от греческого острова Лемнос в северной части Эгейского моря. В 9:03 мск вахтенная служба «Сметливого» обнаружила на расстоянии около 1 тыс. метров турецкий сейнер, приближавшийся к стоящему на якоре российскому сторожевику.

Экипаж «Сметливого» попытался выйти на связь с турецким кораблем, но сейнер не шел на радиоконтакт и не отвечал на специальные визуальные сигналы светового семафора и сигнальных ракет.

Когда турецкое судно подошло на расстояние 600 метров к российскому сторожевику, в целях недопущения столкновения кораблей по ходу движения турецкого судна на расстоянии гарантированного непоражения было применено стрелковое оружие.

Турецкий сейнер тут же сменил курс. Не выходя на контакт со «Сметливым» турецкий сейнер продолжил движение мимо российского сторожевика на расстоянии 540 метров.