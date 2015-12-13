Москва, 13 декабря, 2015, 05:42 — ИА Регнум. Александр Бубнов, российский футбольный эксперт, прокомментировал результаты группового этапа чемпионата Евро-2016. По словам специалиста, в группе, куда попала сборная России, сложно выделить фаворита, передает Sportbox.

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Напомним, команда под руководством тренера Леонида Слуцкого попала в группу В, где встретится со сборными Англии, Уэльса и Словакии.

Как заявил Бубнов, силы всех четырех команд, попавших в эту группу, примерно равны. «Не стал бы выделять тут фаворита», — отметил футбольный эксперт. Однако он также уточнил, что номинально лидером группы считается сборная Англии. Так, говорит Бубнов, родоначальники футбола всегда считаются главными кандидатами на высокие места, «но на деле далеко в плей-офф проходят редко».

Кроме того, специалист вспомнил провал команды из Англии на чемпионате мира в прошлом году. Зато теперь, подчеркнул Бубнев, сборная ровно прошла отбор к Евро, а тренер Рой Ходжосон имеет много хороших мастеров футбола, а как они себя покажут, это уже другой вопрос.

Также известный российский футбольный эксперт отметил, что сборная Словакии очень хорошо прошла отборочный цикл на Евро-2016, что говорит о потенциале команды.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в субботу, 12 декабря в Париже прошло жеребьевка на чемпионат мира Евро-2016. Так, команда России в Марселе сыграет с англичанами, потом — в Лилле со словакской сборной, а в конце — в Тулузе с уэльскими футболистами.

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