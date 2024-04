Манагуа , 12 декабря, 2015, 23:34 — ИА Регнум. Строительство «проекта века», которому уже начали придавать рекламное значение «альтернативы» Панамскому каналу и пытаться привлечь к его продвижению Россию — Никарагуанского канала — отложено на год, сообщило несколько дней назад панамское издание La Estrella. Тогда в качестве основной причины был назван доклад экологов, высказавших некоторые опасения по поводу последствий стройки для окружающей среды. Однако, как выяснилось, реальным фактором, который вызвал «заморозку» строительства Никарагуанского канала стали финансовые проблемы основного подрядчика — гонконгского консорциума HK Nicaragua Canal Development Investment Co Ltd (HKND).

free-photos.biz Облигация потерпевшей крах Панамской компании 1888 года

Этот консорциум был экстренно создан специально под эту стройку. К октябрю с.г. китайский магнат и главный концессионер Никарагуанского канала Ван Цзин потерял, по меньшей мере, 84% своего финансового состояния. Тогда исполнительный вице-президент консорциума HKND (HK Nicaragua Canal Development Investment Co Ltd.), хозяином которого является Ван Цзин, Квок Вай Пан был полон оптимизма. Он заявил, что эта утрата не окажет заметного влияния на реализацию «проекта века» и, якобы, уже есть другие желающие вложить деньги в строительство, комментирует Journal of Commerce. Однако, новые инвесторы так и не нашлись по сей день. Возобновится ли строительство канала через 12 месяцев пока не ясно.