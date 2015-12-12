Бердск, Новосибирская область, 12 декабря, 2015, 04:52 — ИА Регнум. В одном из детских садов города Бердска Новосибирской области ребенку запретили играть в игрушки из-за того, что его родители отказались платить добровольные взносы. Кроме того, сотрудники дошкольного учреждения вывесили объявление, в котором рекомендовали семье Клюзовых, «категорически отказывающейся сдавать деньги в группу, считая, что д/сад достаточно обеспечивает всем необходимым группу, в том числе и игрушками», «объяснять самим своему ребенку, почему он не играет игрушками, купленными за счет других». Подписано объявление Родительским комитетом.

Цитата из к/ф «Красная жара». реж Уолтер Хилл. 1988. США Пророчество

Этот случай мгновенно привлек внимание местных СМИ и вызвал резкое и негативное отношение общественности. Сама же Татьяна Клюзова, к которой напрямую относилось данное послание, посчитала его оскорбительным и обратилась в прокуратуру.

«Я не обязана сдавать деньги, так как поборы в детских садах и школах запрещены законом. И оскорбления со стороны родительского комитета и детского сада, публичное унижение, я терпеть не намерена», — приводит «Курьер.Среда.Бердск» комментарий Татьяны Клюзовой.

Как заявили ИА REGNUM в бердской городской прокуратуре, такое объявление является элементом дискриминации ребенка. Ведомство организовало в детском саду и управлении образования и молодежной политики «проверку соблюдения прав несовершеннолетних при получении дошкольного образования».

По некоторым данным, заведующая дошкольным учреждением была не в курсе о появившемся в ее учреждении объявлении. До выяснения ситуации администрация сада временно запретила родителям любые дополнительные сборы. Родители, в свою очередь, разделились на две группы — одни поддерживают написавших такое адресное объявление, другие категорически не согласны с инициаторами «поборов».