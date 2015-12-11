Москва, 11 декабря, 2015, 18:06 — ИА Регнум. Решение было принято на основании рекомендации партийной комиссии по рассмотрению внутрипартийных жалоб, заседание которой прошло ранее сегодня под председательством депутата Госдумы Сергея Попова, сообщает ТАСС.

nvdaily.ru Марина Беспалова

Одним из аргументов для восстановления Беспаловой стало нарушение норм партийного устава при принятии решения о ее исключении. Как пояснил Попов, для исключения из рядов партии, согласно уставу «Единой России», должна была быть проведена «всесторонняя и объективная проверка» фактов, на основании которых принимается кадровое решение. Однако, указал он, комиссию для проведения такой проверки ульяновское отделение не создавало, проверку проводил секретарь отделения. По мнению Попова, речь идет о «грубом нарушении уставных норм».

Выступая на заседании президиума, секретарь Генсовета единороссов Сергей Неверов напомнил, что Беспалову было решено назначить руководителем приемной председателя партии, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, против этого решения выступило региональное отделение. «Но, не дождавшись ответа (председателя партии), собирается региональный совет и исключает Беспалову из партии», — продолжил он. По его мнению, это было сделано для того, чтобы «не выполнить решение — так как она не член партии, то не может возглавлять приемную». Секретарь Генсовета сослался, в частности, на заявление одного из депутата, недоумевавшего, «как может Беспалова возглавлять приемную, если она не член партии».

Он также обратил внимание на ситуацию в региональном отделении в целом, указав на инцидент, произошедший в региональном заксобрании при обсуждении проекта бюджета. По словам Неверова, во время критического выступления представителя КПРФ в зале включили песню «А Ленин такой молодой». «Наш спикер, член нашей фракции начал подпевать и дирижировать, а зал разразился хохотом и аплодисментами», — отметил секретарь Генсовета, выразив уверенность, что «большей дискредитации даже придумать невозможно», при этом «реакции руководства регионального отделения на это не было».

Президиум Генсовета также вынес партийное взыскание секретарю регионального отделения Виктору Корневу — ему было объявлено предупреждение.

Между тем, выступая на президиуме Корнев утверждал, что речь идет «о конфликте между отделением и Беспаловой». По его словам, решение об исключении Беспаловой «было принято открыто и гласно».

Региональный политсовет «Единой России» исключил экс-мэра Ульяновска из партии 7 декабря за «несоблюдение устава партии, действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб ее политическим интересам». Формальным основанием для исключения послужили жалобы на Беспалову оппонентов на выборах.

Вопрос об исключении Беспаловой Неверов обсудил с представителями регионального отделения в Ульяновске 9 декабря. «Решение (об исключении) было эмоциональным, и это признали участники встречи», — заявил он по итогам журналистам. По его мнению, «когда без аргументов исключают из «Единой России» человека, который давно и плодотворно в ней работает, много раз получал поддержку жителей на выборах, — это недопустимо, это проявление административно-бюрократического произвола».