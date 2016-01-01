Москва, 1 января, 2016, 04:37 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, вступил в силу приказ Минобрнауки, устанавливающий процедуру проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, сообщает ИА REGNUM.

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Так, к ГИА допускается обучающийся, который выполнил учебный план (в том числе индивидуальный) по соответствующей программе и не имеет задолженности.

Аттестация проводится в форме госэкзамена и защиты выпускной квалификационной работы. Госэкзамен сдается по одной или нескольким дисциплинам или модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. Причем он может быть устным или письменным.

Перечень вопросов, выносимых на экзамен, устанавливает образовательная организация. Вид, темы, порядок выполнения и критерии оценки выпускных квалификационных работ, требования к ним также определяет вуз.

Выпускные работы по программам магистратуры и специалитета рецензируются.

Отдельно установлено, что сроки ГИА устанавливает образовательная организация, но они не должны быть позже 30 июня.

При успешном прохождении ГИА выдается документ о высшем образовании и квалификации. Его образец утверждает Минобрнауки России. МГУ им. М.В. Ломоносова и СПбГУ вправе устанавливать собственные образцы таких документов.

Для проведения ГИА и апелляций по ее результатам создаются экзаменационные и апелляционные комиссии. Они действуют календарный год.

За 30 дней до начала аттестационных экзаменов вуз утверждает их расписание. Перерыв между экзаменами должен составлять не меньше 7 дней.

Пересдать ГИА можно через год, но не позже 5 лет после ее проведения.

Установлены особенности ГИА обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.