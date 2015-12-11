Вашингтон, 11 декабря, 2015, 15:13 — ИА Регнум. Американский автопроизводитель Ford до 2020 года вложит еще $4,5 млрд в разработку электромобилей. Об этом, как пишет «Коммерсантъ» сообщил генеральный директор компании Марк Филдс на пресс-конференции в Дирборне (штат Мичиган).

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По его словам, Ford планирует добавить еще 13 моделей электромобилей, увеличив их долю в собственном модельном ряде до 40%.

Филдс добавил, что к концу 2016 г. американская компания планирует представить новую версию электромобиля Ford Focus, которая будет заряжаться на 80% за полчаса. При полном заряде, отмечает он, новенький электромобиль сможет преодолеть расстояние в 160 км.

Американский автопроизводитель Ford считает наиболее удобным для большинства потребителей вариантом гибридные автомобили, которые могут как заряжаться от сети, так и заправляться бензином, сообщил гендиректор компании.