Москва, 11 декабря, 2015, 15:07 — ИА Регнум. В случае повторения провокации со стороны Турции по аналогии с самолётом Су-24 возможность войны может оказаться реальностью. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 декабря в ходе круглого стола на тему «Денонсация Московского и Карсского договоров. Возможности и перспективы» заявил военный эксперт Леонид Нерсисян.

Петр Пархет. Штурм крепости Хаджибей. 1954

«Россия участвует в войне на Ближнем Востоке. Появилась реальная перспектива войны с Турцией. Вероятность дискутабельна, но она есть. Если повторится провокация, всё может перейти в другой масштаб. В турецкой армии 400 тысяч военнослужащих, правда, в период правления Реджепа Эрдогана она уменьшилась в два раза. У них тысяча бронемашин, тысяча единиц артиллерии, две тысячи танков, 250 американских истребителей F-16 — правда, у них отсутствует современная система противовоздушной обороны. Ничего с российской военной авиацией с земли они не сделают», — сказал Нерсисян.

По его словам, Россия сформировала неплохое радиолокационное поле вокруг Турции: «Во-первых, это С-400 в Сирии — можете представить себе 600-километровый круг поля, захватывающий серьёзную часть Турции. Дальность же поражения целей пока что составляет 200 км, так как ракета с дальностью в 400км пока проходит испытания. Второе радиолокационное поле формируется в Армении, в Гюмри, где имеются С-300В с дальностью поражения целей до 150 км. Вокруг Еревана также есть системы С-300ПС, с дальностью стрельбы до 75 км. Есть серьёзные силы и в Абхазии. В Южной Осетии появились «Искандеры», в Абхазии также есть С-300. При денонсации Московского и Карсского договоров, Батуми остаётся в висящем положении: если потребуется, можно будет пробить коридор в Армению через Грузию и перебрасывать крупные силы».

Вместе с тем Нерсисян подчеркнул, что с сухопутными силами в Сирии у России дела немного хуже: «Вполне вероятно, что стоит увеличить группировку, охраняющую авиабазу Хмеимим до 5−10 тысяч — до двух мотострелковые бригад. Есть слухи, что систему ПВО в Гюмри обновляют. Турецкая авиация взята в клещи: только в Сирии у нас 100 единиц авиации, половина из которых может эффективно бороться с целями типа F-16. Логичной была бы переброска авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в Средиземное море — это ещё минимум 28 истребителей. Самая большая угроза для нас — это наша сирийская группировка: хоть у нас и есть преимущество «в воздухе», против большого турецкого сухопутного соединения мы можем не справиться».

Напомним, сегодня, 11 декабря 2015 года, в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол на тему «Денонсация Московского и Карсского договоров. Возможности и перспективы». Организатором мероприятия является Конгресс армянской молодежи России при поддержке Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона. В круглом столе приняли участие эксперты в области международных отношений, международного права и мировой экономики, а также журналисты.